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Sağlık

Ebola aşısının ilk denemeleri olumlu sonuç verdi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından maymunlar üzerinde yapılan deneyler, ebola aşısı sayesinde salgına karşı bağışıklığın en az 10 ay sürebileceğini gösterdi

08 Eylül 2014 20:11

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden bazı bilim adamları tarafından maymunlar üzerinde yapılan deneyler, hazırlanan ebola aşısı sayesinde salgına karşı en az 10 ay bağışıklık sağlanabileceğini gösterdi. Uzmanlar, sonucun insanlar üzerinde yapılan deneylerin de başarıya ulaşması umudu doğurduğunu söylüyor. Araştırma kapsamında aşılanan maymunlar ebola virüsüne "uzun vadeli" bağışıklık geliştirdi. Aşının insanlar üzerinde denenmesine de bu hafta ABD'de başlandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, İngiltere ve Afrika'daki bazı ülkelerde de deneyler yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü şu anda Batı Afrika'daki salgında 2 binden fazla kişinin öldüğünü söylüyor. Ebolanın yayılmasını önlemek için çeşitli deneysel tedaviler gündemde.

 

Zayıf dayanıklılık

 

İnsanlar üzerinde deneylere başlama kararının dayandığı hayvan araştırmalarının sonucu Nature adlı tıp dergisinde yayımlandı.

Deneyde, ölümcül dozda ebola virüsü verilen dört maymunun hepsinin beş hafta sonra hayatta olduğu görüldü. Buna karşın, sadece yarısı aşılamadan 10 ay sonra bir enfeksiyonu atlattı. Şimdilik bu tür bir aşının insanlarda ne kadar başarılı olabileceğinin en iyi kanıtı bu.

 

İnsanlar üzerinde deney

 

Aşının insanlar üzerinde denenmesine de başlandı. 39 yaşındaki bir kadına geçen hafta aşı yapıldı.

Ayrıca sadece Zaire ebola türlerine karşı ayrı aşı çalışmaları olacak. Bu deneyler Mali ve Gambiya'nın yanı sıra ABD'de ve İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Bu çalışmalarda insanlara, takip eden güçlendirici aşıların değil sadece ilk aşının yapılacağı belirtiliyor.

 

Geleneksel yöntem uyarısı

 

Şu anda mevcut doz sayısı 400 ile 4 bin arasında değişiyor. Eğer bağışıklık için çok aşı gerekiyorsa küçük doz, daha küçük miktarlar yeterli ise 4000'lik doz kullanılabiliyor. Deneylerde alınan başarılı sonuçlara karşın Dünya Sağlık Örgütü uyarıda bulundu. DSÖ, aşı umudu ortaya çıktı diye salgınla mücadele etmekte etkin olan diğer yöntemlerin terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

 

Ebola ölümlerinin yaşandığı ülkeler

 

1.089 kişi Liberya

517 kişi Gine

491 kişi Sierra Leone

8 kişi Nijerya

 

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