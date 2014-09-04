Ebola'dan ölenlerin sayısı 1900'ü geçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Batı Afrika'da Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 1900'ü geçtiğini, ölümlerin yüzde 40'ının son üç hafta içinde gerçekleştiğini belirtti.

WHO Başkanı Margaret Chan Gine, Sierra Leone ve Liberya'da teyit edilmiş veya muhtemel 3500 vaka olduğunu söyledi.

Chan, bu ülkelerde salgınların hızla yol aldığını söyledi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre WHO, Perşembe günü Cenevre'de Ebola salgınıyla mücadeleyle ilgili bir toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıya salgın kontrol uzmanları, sağlık araştırmacıları, Ebola salgınıyla karşı karşıya kalan ülkelerin yetkilileri ve tıp etiği uzmanları katılacak.

Chan salgından, "Bugüne kadar gördüklerimizin en geniş ölçeklisi, en şiddetlisi ve en karmaşığı" diye bahsetti.

Bu arada Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de, Ebola salgınının önlenebilmesi için küresel bir askeri müdahaleye gerek olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapan örgütün başkanı Dr. Joanne Lui, "Batı Afrika'ya sırt dönülüyor" dedi ve bu güne kadar yapılan yardım çağrılarının duymazdan gelindiğini söyledi.

Lui, "Tarihteki en kötü Ebola salgınını 6 aydır sürüyor, dünya Ebola ile savaşı kaybediyor" diye konuştu.

Ebola virüsü ilk olarak 1976'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştü. Virüs vücut sıvıları yoluyla bulaşıyor.

Meyve yarasası gibi hayvanlar virüsü taşıyabiliyor ve kan ya da orman hayvanlarının etinin tüketilmesi sonucu insanlara da geçebiliyor.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kanama ve merkezi sinir sisteminin hasar görmesi sayılıyor.

Virüs bulaşanların ölüm oranı yüzde 90'lara çıkabiliyor. Ancak son salgındaki ölüm oranı yüzde 55 düzeyinde. Virüsün kuluçka dönemi iki ile 21 gün arasında değişiyor.