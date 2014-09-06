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Sağlık

Ebola aşısı Kasım ayında kullanılabilecek

Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da 2 binden fazla insanın ölümüne neden olan Ebola için geliştirilen aşıların en erken kasım ayında kullanılabileceğini açıkladı

06 Eylül 2014 01:33

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola hastalığından iyileşenlerin kanlarından tedavilerde yararlanılabileceğini, üzerinde çalışılan aşıların ise en erken kasım ayında kullanılabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, DSÖ, Ebola konusunda Cenevre'de iki gün süren ve pek çok konuda 150 uzmanın katıldığı danışma toplantısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, şu ana kadar hiçbir aşı ve ilacın Ebola'yı tedavi ettiği veya önlediğinin kanıtlanamadığı belirtildi.

Bir grup aşı ve tedavinin hayvanlarda denendiği ve umut vadedici sonuçlar gösterdiği ifade edilen açıklamada, bu aşı ve tedavilerin insanlarda güvenli olup olmadığının henüz bilinmediğine ve kullanıldığında yan etkileri olabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Ebola'dan iyileşenlerin kanlarının tedavilerde kullanılabileceği bildirildi.

 

Birleşmiş Milletler seferberlik kararı aldı

 

Hastalığın tedavisi konusunda şu ana kadar en fazla gelişme sağlanan iki aşının çalışmalarının ABD'de sürdürüldüğü, çalışmaların eylül ortasında Afrika ve Avrupa'da devam edeceği belirtilen açıklamada, aşıların güvenli olduğunun kanıtlanması halinde, ilk olarak en erken kasım ayında sağlık çalışanları üzerinde kullanılabileceği kaydedildi.

Deneysel ilaçların kısıtlı miktarda olduğuna da dikkati çekilen açıklamada, ilaçları üretme çalışmaları devam etse bile, bu üretimin gelecek aylar için yeterli olmayacağı bildirildi.

Herhangi bir tedavisi ve aşısı bulunmayan Ebola için Birleşmiş Milletler seferberlik başlatmış ve bu konudaki çalışmaların finansmanı için uluslararası toplumdan 600 milyon dolar talep etmişti.

Gine, Sierra Leone, Liberya ve Nijerya'daki salgında bugüne kadar 2000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, DSÖ, hastalığın toplam 20 bin kişiye bulaşabileceğini bildirmişti. Hastalığa yakalananlardaki ölüm oranının ise yüzde 50'ler civarında olduğu belirtilmişti.

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