Ebola tehlikesine karşı 4 günlük sokağa çıkma yasağı

Sierra Leone’de 18-21 Eylül tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süre zarfında sağlık görevlileri Ebola taşıyıcılarını teşhis edecek. Batı Afrika ülkesi, bu kararla virüsün ülkede yayılmasını engellemeyi hedefliyor.

Al Jazeera'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler, Ebola virüsünün Mart ayından beri 2097 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Ölen 491 kişi ise Sierra Leoneli.

Aşı kasım ayına yetişecek

Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre'de Ebola hakkında iki gün süren ve pek çok konuda 150 uzmanın katıldığı danışma toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, şu ana kadar hiçbir aşı ve ilacın virüsü tedavi ettiği veya önlediğinin kanıtlanamadığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü, Ebola hastalığından iyileşenlerin kanlarından tedavilerde yararlanılabileceğini, üzerinde çalışılan aşıların ise en erken Kasım ayında kullanılabileceğini bildirdi.

İdrar, kan, ter veya tükürük gibi vücut sıvısı veya salgılarıyla temas ile bulaşan Ebola'nın henüz kesin tedavisi veya aşısı yok. Bazı şirketler Ebola aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.

Ayrıca maymunlar üzerinde test edilen ZMapp isimli ilacın Ebola virüsüne karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı. Ebola virüsü kaptıktan sonra beş gün geçse de, ilaç tedavisi uygulanan maymunların iyileştiği tespit edildi. Ebola virüsü kapan iki ABD’li sağlık görevlisi, ilacı kullandıktan sonra iyileşmişti. Ancak Liberyalı bir doktor ve İspanyol bir misyoner, aynı ilaçla tedavi edilmeye çalışsalar da hayatlarını kaybetti.