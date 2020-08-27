Duygu Delen'in şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan Mehmet Kaplan’ın kanında uyuşturucu tespit edildi

Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen'in şüpheli ölümünün ardından tutuklanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildi

Delen ailesinin avukatı Önder Alkurt yaptığı açıklamada, Kaplan'ın kanında ve idrarında uyuşturucu tespit edildiğini söyledi. Avukat Alkurt, İstanbul'da adli tıp raporunda yapılan incelemede Mehmet Kaplan'ın kanında alkolün ötesinde uyuşturucu bulunduğunu söyledi. Bilirkişi raporunun incelendiğini belirten Öndert Alkurt, "Bu çok önemli bir gelişme. Davanın seyrini değiştirecek bu gelişmenin detayları daha sonra ayrıntılarıyla kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

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