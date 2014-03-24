BM: Suriye uçağının düşürülmesi iki tarafın da yararına olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Türk hava sahasını ihlal eden Suriye'ye ait bir savaş uçağının düşürülmesine ilişkin, ani kararların iki tarafın da yararına olmayacak şekilde durumu kötüleştirebileceğini söyledi.

Haq, basın brifinginde gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, konuya ilişkin ellerinde henüz tam bir rapor olmadığını ve taraflardan ellerindeki tüm bilgileri paylaşmalarını istediklerini belirtti.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Türk ve Suriyeli yetkililerle temas halinde olduğunu ve dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü kaydederek, "Ban Ki-mun taraflardan ilave askeri hareketlerden sakınmalarını ve tansiyonu düşürmelerini istedi. Aceleci eylemler iki tarafın da yararına olmayacak şekilde durumu daha da kötüleştirebilir" dedi.