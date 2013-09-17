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Yaşam

'Duran Adam' Sakharov Ödülü'ne aday gösterildi

Avrupa Parlamentosu'nun insan haklarını ve temel özgürlükleri teşvik için verdiği Sakharov Ödülü'ne, "Duran Adam" eylemiyle adını duyuran Erdem Gündüz de aday gösterildi

17 Eylül 2013 20:11

Avrupa Parlamentosu'nun 1988 yılından itibaren insan haklarını ve temel özgürlükleri teşvik için verdiği Sakharov Ödülü'ne, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) izleme skandalını ortaya çıkaran eski NSA sistem analisti Edward Snowden ve "Duran Adam" eylemiyle adını duyuran Erdem Gündüz de aday gösterildi.
Avrupa Parlementosu, önde gelen siyasi grupların desteklediği Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Yusufzay, Sakharov Ödülü için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

Yeşiller ve aşırı solun adayı Snowden'ın Avrupalı parlamenterlerden görebileceği güçlü destek ise Washington yönetimini rahatsız edecek.

Hollandalı Liberal Marietje Schaake ve arkadaşları tarafından aday gösterilen Erdem Gündüz'ün final oylamasına katılacak üç aday arasına girip girmeyeceği henüz belirsiz.

En az 40 AP üyesinin imzasını alan diğer adaylar arasında, Etiyopyalı gazeteciler Reyot Alemu ve Eskinder Nega, Belaruslu siyasi tutuklular Ales Bialatski, Eduard Lobau ve Mykola Statkevich, Rusya'nın en zenginleri arasındayken siyasete girmeye karar verdikten sonra hakkında açılan dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı davaları yüzünden hapsedilen Mihail Hodorkovski ve CNN kanalının insan ticaretiyle mücadele için başlattığı Özgürlük Projesi bulunuyor.

AP Dış ilişkiler, Kalkınma ve İnsan Hakları komiteleri tarafından 30 Eylül'de üçe indirilecek adaylardan kazananı grup başkanları 10 Ekim'de belirleyecek.

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