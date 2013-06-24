duranadam'dan silah olur mu?

Gezi Parkı eylemlerinin en çok tartışılan kavramı olan “Çapulcu”dan sonra tüm Türkiye’ye yayılan ‘Duran Adam’ için de eylemin dördüncü günü olan 21 Haziran’da Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) marka tescili için başvuru yapıldı.

Hürriyet'in haberine göre, 'Duran adam' markası cinsel amaçlı ürünlerde, kozmetikte, biberonlarda, bebek emziklerinde, ağır silahlarda, roketlerde, trenlerde, kişisel kullanım için koruyucu gazlarda, spor müsabakalarında verilen kupalarda, pipolarda ve tuvalet kâğıdı gibi daha birçok alanda kullanılacak.

Çapulcu için yapılan başvuru 10'u geçti

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Taksim eylemlerine katılanlar için kullandığı “Çapulcu” için yapılan TPE’ye yapılan başvuru sayısı 10’a ulaştı. Bir başvuru ”Fenerbahçeli çapulcular” bir başvuru da “Ne sağcıyım ne solcu çapulcuyum çapulcu” markası için yapıldı. Marka tescili için başvuru yapan kişiler bebek emziği, tuvalet kâğıdı, gazete, alkollü içkiler, meşrubat, protez organlar ve prezervatif gibi ürünlere “Çapulcu” kelimesini vermek istedi. Çapulcu için ilk başvuru 4 Haziran’da son başvuru ise 13 Haziran’da geldi.

Marka başvuruları öncelikle TPE tarafından inceleniyor. Başvurunun uygun görülmesi ve itiraz gelmemesi halinde marka tescillenerek altı ay içinde marka bülteninde yayınlanıyor. TPE, kurallar gereği kamu düzenini bozucu ve bölücü ifadeler içeren markaları tescil etmiyor.