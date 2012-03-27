Dünyada 26 milyon pornografik site var

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, dünyada 260 milyon alan ismi var. Bunlardan 26 milyonunun pornografik site olduğu tahmin ediliyor. TİB’e son 5 yılda yapılan ihbar 496 bin 715.

110 bin içerik çıkarma işlemi yapıldı

TİB, ilgili yasanın suç düzenlemeleri kapsamında uyar-kaldır mekanizmasını işletti. Buna göre, 110 bin içerik çıkarma işlemi yapıldı. Bunların yüzde 60’ı müstehcenlik, yüzde 20’si Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında. 252 bin 686 sitenin içeriklerine erişim engeli konuldu. Kamuoyunda 10 bin sitenin kapatıldığına ilişkin yaygın kanat var.

Vatandaşlardan gelen 400 bin ihbarla ilgili yönlendirmede bulundu. Bir anlamda vatandaşa ne yapacaklarına ilişkin yol göstericilik yapıldı. TİB’in yalnızca 4 engelleme tedbiri hakkında idare mahkemesinde dava açıldı. Bunlardan üçü TİB lehine sonuçlandı. Temyizde kesinleşen karar bulunmuyor.

Tübitak: Özel hackerler yetiştiriliyor

Komisyona yazılım ve donanım konusunda bilgi veren Tübitak uzmanları. Siber savaşlara dikkat çekti. Çin’in , geleceğin hackeri için çocukları özel olarak yetiştirdiği ve bunun için büyük yatırımlar yapıldığı anlatıldı. Sibar savaşların giderek tırmanacağı hatırlatıldı.