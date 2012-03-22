Türkiye'de 60 saniyede 2 milyon kişi internette online porno izliyor!

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu’nda “ Türkiye’de Genişbant İnternet Pazarı ve Güvenli İnternet Kullanımı” hakkında bilgi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( BTK), sanal alemin 60 saniyesinde neler olduğunu çıkardı.

2 milyon kişi online porno izliyor

“60 saniyede internette neler oluyor” başlıklı tabloya göre, 2 milyon kullanıcı online porno izliyor. 11 milyon kişi Messenger’da ‘chat’ yapıyor. 416 girişim sonunda 12 Web sitesi hackleniyor. Twitter’de 320’den fazla hesap açılıyor.

694 bin 445 kez arama yapılıyor

232 bilgisayara virüs giriyor. Tumbir’de 20 binden fazla veri paylaşılıyor. 168 milyon E-posta gönderiliyor. Firefox bin 700 kez indiriliyor. 694 bin 445 kez arama yapılıyor. Scribd’de bin 600’dan fazla doküman okunuyor. Skype’da 6150+ saat konuşma yapılıyor. Linkedin’de 100’den fazla hesap açılıyor. Flickr’a 6 bin 600’den fazla fotoğraf yükleniyor.

168 milyon e-posta gönderiliyor

Facebook’da 695 bin + durum güncelleniyor. Duvarda 79 bin 364 paylaşım oluyor. 510 bin yorum yapılıyor. 168 milyon e-posta gönderiliyor. 60 yeni blog. Bin 500 blog yazısı paylaşılıyor. 70+ alan adı alınıyor. 600+ video paylaşılıyor. Pandora’da 23 bin saatlik müzik akışı oluyor.

16,1 milyon kullanıcı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre, 2012 yılı itibariyle, yüzde 42,5’luk oran sabit internet kullanıcısı, yüzde 12.5’lik oran da mobil kullanıcı. 2003 yılında 200 bin civarında olan geniş bant internet kullanıcısı 2011 yılında 16.1 milyona yükseldi.

2003 yılında 11,5 milyar dolar olan bilişim geliri, 2011 yılında 34 milyar dolar civarında.