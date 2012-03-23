Bir internet sansürü komedisi

T24 - İnternet sansürü her geçen gün başka bir boyutuyla karşımıza çıkıyor. Bu kez yasadışı bahis oynatanlara düzenlen operasyon adeta bir sansür komedisine dönüştü. Silsile halinde işlenen hatalar ile resmi lisanslı iddia bayisi tuttur.com dahil 27 spor sitesi erişime engellendi. Mahkeme, itiraz üstüne erişime izin verdi ancak siteler hala kapalı. TİB'in kararı uygulaması bekleniyor.

Gözde Akgüngör Pamuk'un Cnnturk'te yer alan haberine göre; her şey, Tarsus Emniyeti'nin yasadışı bahis oyanatanlara karşı düzenlediği operasyonla başladı. Polis, operasyonda gözaltına alınan kişilerin bilgisayarlarını ve bilgisayardaki tarayıcı geçmişlerini inceledi. Bu inceleme sonucu emniyetin "bilişim uzmanlarınca" bir rapor hazırlandı.

Bilişim uzmanlarının imzasını taşıyan raporda tarayıcı geçmişine bakılarak, girilen tüm bahis ve spor sitelerinin "yasadışı" bahis oynattığına hükmedildi. Ancak burada adı geçen 27 sitenin arasında resmi lisanslı iddia bayii "tuttur.com" ile mackolik.com ve sahadan.com gibi spor haber siteleri de vardı.

Savcı, bu rapora dayanarak iddianame hazırladı ve Mersin Tarsus 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açtı. Bu davayla, yasadışı bahis oynatan kişilerin cezalandırılmasıyla birlikte bu "yasadışı" olduğuna hükmedilen sitelerin kapatılması istendi. Mahkeme de sözkonusu 27 sitenin erişime engellenmesi yönünde karar verdi.

TİB'den mahkemeye 'acil' faks

Karar, kesinleşince Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) bildirildi. TİB de servis sağlayıcılara bu kararı ileterek tuttur.com için kararı uygulamadı ancak diğer sitelere erişimi engelledi.