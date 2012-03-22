İngilizler seks yerine interneti tercih ediyor

T24 - İngiltere'de yapılan ankette İngilizlerin yarısına yakını internet için seskten vazgeçebilecekleri yanıtını verdi

İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden Metro’daki habere göre, İngilizlerin büyük bölümü interneti sekse tercih ederken, bir kısmı da online kalmak için en sevdiği yiyeceklerden veya duş almaktan vazgeçebileceğini söyledi.

Gonca Yağcı'nın Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre; Özel bir danışmanlık şirketinin yaptığı anket sonuçları İngilizlerin internet için en zevkli alışkanlıklarından bile ödün verebileceklerini gösterdi. Yaşları 25- 34 yaşları arasındaki ankete katılan gençler Facebook ve Twitter’ı kullanmamaya karşılık yılda 450 Sterlin (yaklaşık 1.300 TL) ödenmesini kabul ederken e-postalarına hiç girmedikleri takdirde 257 (yaklaşık 840 TL) sterlini kabul edebilecekleri yanıtını verdi.

‘İnternet için suyunuzdan vazgeçer misiniz'

Anketi yapan şirketin sözcüsü, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Kahve, içki ve seksi seven bir ülke olmamıza karşın insanlar internet için bunlardan vazgeçmeyi göze alıyor. Bu da ilerde insanlara internet için suyunuzdan ve elektriğinizden vazgeçer misiniz ?’ sorularını soracağımız anlamına geliyor’ diye konuştu.