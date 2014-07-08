Dünya Kupası ilk finalistini arıyor

FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda heyecan bu akşam yarı finalin ilk ayağında oynanacak Brezilya-Almanya karşılaşmasıyla devam ediyor.

Çeyrek finalde Kolombiya’yı 2-1’le saf dışı bırakan Brezilya ile Fransa’yı 1-0’lık skorla eleyerek son dörde kalan Almanya arasındaki mücadele Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda oynanacak. TSİ 23.00'te başlayacak olan yarı finalin ilk mücadelesini Meksikalı hakem Marco Rodriguez yönetecek.

Brezilya'da Neymar ve kaptan Thiago Silva yok

Brezilya’da Kolombiya maçında sakatlanarak turnuvayı kapatan süper yıldız Neymar ve yine aynı maçta kart görerek cezalı duruma düşen Thiago Silva yok.



‘Sambacılar’da teknik direktör Luiz Felipe Scolari’nin özellikle oyun kurgusunu tamamen üzerine kurduğu Neymar’ın yokluğunda nasıl bir tedbir alacağı merak konusu. Kart cezasını tamamlayan Luiz Gustavo’nun 11’de başlaması muhtemel. Scolari’nin Thiago Silva’nın yokluğunda da savunmada Dante’ye forma vermesi bekleniyor.



Yine 11’de başlaması beklenen Brezilya’nın gol umutlarından Willian “Neymar’ın gidişi bizi üzdü. Ancak bu durum finale çıkıp dünya şampiyonu olma yolundaki hayalimizi daha da güçlendirdi” diye konuşuyor.

Almanya'da tek eksik Mustafi

Rakibinin eksiklerini avantaja çevirmeye çalışacak olan Almanya'da ise önemli maç öncesi Cezayir ile oynanan ikinci tur maçında sakatlanan genç Shkodran Mustafi dışında eksik futbolcu bulunmuyor.



Teknik direktör Joachim Löw’ün çeyrek finalde karşılaşılan Fransa maçındaki 11’den çok fazla değişiklik yapması beklenmiyor.



Tecrübeli teknik adamın Miroslav Klose yerine bu kez Lukas Podolski ile başlaması ve Thomas Müller’e ileri uçta görev vermesi muhtemel. Löw’ün eleştrilere rağmen Mesut Özil’i de yine ilk 11’de başlatması bekleniyor.

Löw: Rakibe göre taktik geliştirdik

13 Temmuz’da Rio’nun ünlü Maracana stadyumundaki finalde mutlaka yerlerini almak istediklerini ancak bunun için öncelikle Brezilya engelini geçmeleri gerektiğini ifade eden Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, “Rakibimize göre bir taktik geliştirdik. Brezilya karşısında zorlu bir mücadele vereceğiz. Şanslar eşit. Sonucu küçük ayrıntılar belirleyecek” diyor.

Brezilya'da golleri savunma atıyor

Brezilya’da 4 gollü Neymar’ın yokluğunun yanı sıra Hulk, Oscar ve Fred gibi gol ayaklarının çok fazla katkı yapamaması nedeniyle gözler yine savunma oyuncularında olacak. David Luiz, Dante ve Marcelo gibi isimler duran toplarda bu maçta da takımına skor katkısı yapmaya çalışacak. Brezilya’nın çeyrek finalde Kolombiya ve ikinci turdaki Şili karşısındaki gollerini savunma oyuncuları kaydetmişti.

Almanya'nın en büyük kozu kaleci Neuer

Almanya cephesinde de turnuvaya iyi başlayan Thomas Müller son iki maçta sessiz kaldı. Miroslav Klose de sadece grup maçlarında tek gol atabildi. Şampiyonada iki golü bulunan Alman savunmacı Mats Hummels de Almanya’nın özellikle korner vuruşlarında önemli gol silahı olacak gibi görünüyor. Almanya’nın Brezilya karşısındaki en büyük kozlarından biri de çok iyi bir turnuva çıkaran kaleci Manuel Neuer olacak.

22 maçta Brezilya 12, Almanya 4 kez kazandı

Brezilya ile Almanya, yarı final mücadelesiyle birlikte tarihlerinde 22'nci kez karşı karşıya gelecek. ‘Sambacılar’ın rakibi karşısında üstünlüğü var.



Bugüne kadar Brezilye 12 kez sahadan galip ayrılırken, sadece 4 maç Almanya’nın üstünlüğüyle sona erdi. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

2002'de Brezilya kazanmıştı

Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez birbirlerine rakip oldu.

İlk kez Güney Kore ile Japonya’nın ev sahipliğindeki 2002 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası finalinde karşılaşan iki takımın mücadelesinde rakibini 2-0 yenen Brezilya şampiyon olmuştu.



Almanya Dünya Kupası’ndaki ikinci randevuda o maçın rövanşını da almaya çalışacak.

İki takımın muhtemel 11'leri

Almanya: Neuer – Lahm, J.Boaetng, Hummels, Höwedes – Schweinsteiger – Khedira, T.Kroos – Mesut Özil, Podolski – T.Müller

Brezilya: Julio Cesar – Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo – Luiz Gustavo – Fernandinho – Hulk, Oscar, Willian - Fred