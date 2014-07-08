Ömer Üründül: Dünya Kupası'nda Almanya-Hollanda finali gözüküyor

Sabah gazetesi yazarı ve futbol yorumcusu Ömer Üründül, Dünya Kupası’nda bugün başlayacak yarı final eşleşmelerini yorumladı. Üründül finalde Almanya ile Hollanda’nın karşılaşabileceğini belirtirken, Brezilya ve Arjantin’in eksiklerine dikkat çekti.

Sabah gazetesinde “Robben'in varsa final sürpriz olmaz” başlığıyla yayımlanan (8 Temmuz 2014) analiz şöyle:

Robben'in varsa final sürpriz olmaz

Arjantin'de Di Maria'nın yokluğunda hücumda bütün yük Messi'nin üstünde olacak. Oturmuş düzeni ve mükemmel bir de Robben'i olan Hollanda final için bir adım önde.

Çeyrek finallerde beklenen sürpriz gerçekleşmedi. Genelde favoriler kazandı. Kaliteden uzak maçlar izledik. Sizin görüşünüz nedir?

Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları beklenen kalitenin çok altında geçti. Almanya, Brezilya ve Arjantin erken yakaladıkları skor avantajları sayesinde fizik güçlerini ekonomik kullanıp, takım savunmasını sağlama alarak kontrollü anlayışla yarı finale çıktılar. Bana göre bu şampiyonanın en takdir edilmesi gereken takımı Kosta Rika idi. Ölüm grubundan lider çıktılar. Uzun süre 10 kişi oynadıkları Yunanistan maçını da geçerek çeyrek finale yükseldiler. Hollanda'ya da ancak penaltılarla teslim oldular.

‘Van Gaal damga vurdu’

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, eşi görülmemiş bir değişiklik yaptı. Son saniyelerde penaltılara gidilirken kaleci değişikliği yaptı. Bu riskli değişikliği nasıl buluyorsunuz?

Bu maçtan sonra Van Gaal'ın son andaki kaleci değişikliği gündeme oturdu. Bana göre bu çok önemli bir teknik adam doğrusuydu. Bugüne kadar yeri geldikçe birçok defa vurgulamıştım: Penaltı kurtarmak ayrı bir özellik istiyor. Atılacak köşeyi hissedeceksin. Tam vuruş anında zamanlamanı doğru ayarlayacaksın. Bugüne kadar dünyadaki gelmiş geçmiş çok iyi kalecilerden birçoğu penaltılarda erken hareket edip, atışı kullanan rakiplerine avantaj sağlayarak başarılı olamadılar.

Yarı final eşleşmelerini nasıl buluyorsunuz? Sizce finali hangi takımlar oynar?

Dev eşleşmeler var. Şu anda yaşanan iki önemli sakatlık, Neymar ve Di Maria'nın olmaması Brezilya ve Arjantin'in başını ağrıtacak.

‘Neymar'ın yokluğu büyük handikap’

Brezilya kadrosunun yapısı itibariyle uzun süredir alışılmış olan oyuna hükmeden bir saha içi görüntüsünde değil. Santrforları çok yetersiz. Kişisel adam eksiltme ve sırtı karşı kaleye dönük oynama özellikleri yok. Geri dörtlü ise çok sağlam. Hem deneyimliler, hem de savaşçı. Ama hem kopuk kopuk hücum ettikleri, hem de kolektif ofansif aksiyonları bulunmadığı için Neymar'ın yokluğu büyük handikap.

Löw'ün hamle şansı daha fazla

Almanya'da teknik direktör Löw ideal 11'ini Fransa maçında buldu. Ne yapacaklarını bilen, plan programlı bir takım. Sakat futbolcuları yok. Ayrıca maç içinde Löw'ün hamleleri için bol alternatif var. Bakalım Almanya, Neymar'sız ev sahibini alışılmış disiplini ve deneyimiyle geçebilecek mi? Bana göre bir adım öndeler.

Tangocular, Di Maria'yı arar

Arjantin'in takım savunması sağlam. Higuain pozisyon almayı bilen, golcü bir santrfor. Ancak Di Maria, müthiş adam eksilten özellikleri ve dikey sprintleriyle takımı 3. bölgeye taşıyan ve Messi'ye de ortam hazırlayan çok önemli bir oyuncu. Aynı zamanda da golcü ve asist özelliği de var. Di Maria'nın yokluğu Arjantin'in belini bükecektir. Agüero da sakatlıktan yeni çıktı ve hazır değil. Messi'nin işi bu yalnızlık içinde zor olacak.

Ev sahibi Brezilya korunmuyor ama...

Hollanda çok iyi oynamıyor ama yine de oturmuş düzenleri var. Her şeyden önemlisi de mükemmel bir Robbenleri var. Bana göre Di Maria oynayamayacağı için Hollanda bir adım önde. Hollanda bu etabı geçerse dördüncü kez final oynayacak. Bu defa her şey olabilir.

Hakemlerin Brezilya'yı koruduğunu düşünüyor musunuz? Son Kolombiya maçında İspanyol hakem Velasco Carballo'nun maçı kötü yönettiği görüşü hakim...

Ben genel yönetiminde Brezilya'nın korunduğunu hissetmedim. Ama Kolombiya'nın kazandığı penaltıda çok net kırmızı kart olmalıydı. Ayrıca unutmamak lazım, Neymar'a yapılan harekete de kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi.