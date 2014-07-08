Dünya Kupası'nın kazananları ve kaybedenleri

32 ülkenin mücadele ettiği 2014 Dünya Kupası’nda grup mücadeleleri ve eleme maçlarının ardından son 4 takım belli oldu. Oynanacak yarı final maçlarının ardından finalistler belli olacak ve o maçın sonucuna göre 4 yıl boyunca dünyanın en büyük takımı tescillenecek.

T24, yarı final maçlarından önce turnuvanın kazananları ve kaybedenlerini derledi.

Grup maçları

Grup maçları ardından bir üst tura çıkmaya hak kazanan takımlar:

A Grubu: Brezilya, Meksika

B Grubu: Hollanda, Şili

C Grubu: Kollombiya, Yunanistan

D Grubu: Kosta Rika, Uruguay

E Grubu: Fransa, İsviçre

F Grubu: Arjantin, Nijerya

G Grubu: Almanya, ABD

H Grubu: Belçika, Cezayir

Grup maçlarının ardından elenen takımlar: Hırvatistan, Kamerun, İspanya, Avusturalya, Fildişi, Sahili, Japonya, İtalya, İngiltere, Ekvator, Honduras, Bosna Hersek, İran, Portekiz, Gana, Rusya, Güney Kore

2. tur maçları

İlk 16’ya kalmaya hak kazanan takımlar arasında eleme usulü oynanan maçlar sonucunda 8 takım çeyrek final vizesi aldı.

Brezilya - Şili

Kolombiya - Uruguay

Fransa - Nijerya

Almanya - Cezayir

Hollanda - Meksika

Kosta Rika - Yunanistan

Arjantin - İsviçre

Belçika - ABD

Çeyrek final

Çeyrek final mücadelelerinin ardından Brezilya, Almanya, Hollanda ve Arjantin yarı final oynamaya hak kazandı. Çeyrek final maçlarından yenik ayrılan Kolombiya, Fransa, Kosta Rika ve Belçika bir üst tura çıkma şansını kaybetti.

Finale giden yol

Yarı final maçlarında ev sahibi Brezilya Almanya’yla, Hollanda Arjantin’le karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın galipleri finalde kozlarını paylaşacak. Final vizesi alamayan yarı finalistlerin aralarında oynanacak maç ile turnuvanın 3’üncü ve 4’üncüsü belli olacak.