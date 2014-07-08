Dünyaya bir de bu gözle bakın



Her şey dünyayı bu küçük legoların gözünden görmek gibi… Küçük lego adamlarının çektikleri kareler, gerçek insanların da ilgisini çekiyor. Ancak bir minyatürün gözünden biraz daha farklı görünüyorlar.

Fotoğraf sanatçısı Andrew Whyte: "Minyatür fotoğrafçılık fikri, ailece bir lego dükkânına gittiğimiz gün ortaya çıktı. Çocuklarım, elinde kamerası olan bir lego buldular. Ben de bir fotoğrafçı olarak, legoyu alıp, ondan bir hikâye oluşturma potansiyeli olduğunu gördüm. Legoyu omzundan tutup, dünyayı nasıl fotoğrafladığını kareliyorum."

Akıllı telefonla görüntülüyor

Andrew Whyte, bir lego insanının günlük fotoğraflarını normal bir fotoğraf makinesiyle çekmek yerine, bir akıllı telefonla çekmeye karar verdi. Akılı telefonu, legonun kafasının üstünde konumlandırınca, kameranın lensi yere çok yakın oluyor.

"Aslında, legoyu aldığımda sadece ilk haftalarda gerçek bir fotoğraf makinesiyle çekim yaptım. Ama kamerayla, netlik bozulmadan çok fazla legoya yakınlaşamadım. Fotoğrafta derinlik artıkça da arka planda, legonun tanınmasını önleyecek şekilde netlik bozuluyordu. "

Andrew Whyte, fotoğraflarını Facebook üzerinden paylaşıyor ve kendi internet sayfasından da baskılarını satışa sunuyor.

"Fotoğraflarım için bir arka plan aradığımda, simgesel yerler arıyorum tıpkı bugün St. Paul Katedrali'nde olduğu gibi. Ya da insanların çok alışık oldukları bir durumu, farklı bir görüş açısından gösteriyorum. Mesela çok farklı hava koşulları kullandım ki bu da fotoya daha dramatik bir hal katıyor. En sevdiğim fotoğraf, legonun bir gökkuşağı önünde durduğu ancak çekim yapmadığı fotoğraf. Bu da bize kimi zaman fotoğraf çekmeyi bırakıp, sadece izleyip, keyfini çıkarmamız gerektiğini göstermek için."

Minyatür fotoğrafçılık her geçen gün artıyor. İngiliz sanatçı Slinkachu'nun ‘Little People’ serisi de birçok albümde yayımlandı ve sergilerde gösterildi.

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Her fotoğrafı bir 'hikâye'

Almanya'da ise fotoğrafçı Thomas Wrede minyatür evleri doğada konumlandırarak sanki gerçek evlermiş gibi göstermek üzerine uzmanlaştı. Andrew Whyte:

"Oyuncaklarını fotoğraflarına dâhil eden ilk kişi ben değilim tabii. Bunu uzun süredir yığınla insan yapıyor ve bazı şeyler de uzun süredir var. Beni diğerlerinden ayıran, figürüme bir fotoğrafçının bakış açısını veriyor olmam. Bu da daha uzun bir süre içinde her gün yenileyebileceğim bir hikâye oluşturmama yardım ediyor."

Andrew Whyte, son iki yılda, her türlü havada lego figürüyle çekim yaptı.

"Küçük şeylerle çalıştığınızda, rüzgâr her zaman bir tehlike. Figürü kolaylıkla deviriyor. Ayrıca kendi gölgenizin de figüre yansıması çok kolay. Bu da ışığı etkiliyor. Yani figürü nasıl yerleştirip, ışığın nereden geleceğini çok ince şekilde düşünmeniz gerekiyor."

Andrew Whyte'ın pek yakında ‘Legografi’ adı verilen fotoğraf albümü yayımlanacak. Ama belki de sadece kameralı lego adam olmayacak bu albümde. Zira sanatçı son zamanlar legodan süper kahraman figürlerine, büyüklerin dünyasında ayakta kalma şansı veriyor.