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Ekonomi

Dünya devleri Mısır'da üretimi durdurdu

Mısır'daki şiddet ve kargaşa ortamı ülkedeki üretim faaliyetlerini olumsuz etkiliyor

16 Ağustos 2013 18:03

 

Japon otomotiv devleri Toyota ve Suzuki, Mısır'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. ABD'li dev otomobil üreticisi General Motors Kahire yakınlarındaki fabrikasını ve ofisini kapattığını duyurdu. Shell ise, ülkedeki ofislerini birkaç günlüğüne kapatırken çalışanlarının iş seyahatlerine de sınırlama getirdi.

Mısır'daki şiddet ve kargaşa ortamı ülkedeki üretim faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

Askeri yönetimin çarşamba günü Kahire'deki Mursi yanlılarını zor kullanarak dağıttığı müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Cnbce.com'da yer alan habere göre müdahaleden sonra Mısır'daki gerilimin daha da artmasıyla yabancı şirketler birer birer bu ülkedeki faaliyetlerini durduklarını açıkladı.

 

Japon otomotiv devleri üretime ara verdi

 

Japon otomotiv devleri Toyota ve Suzuki, "siyasi kargaşa" nedeniyle Mısır'daki tüm üretim faaliyetlerini durdurduğunu bildirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre üretime devam edip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelere göre belli olacak.

Mısır'da üretim tesisleri bulunan Sumitomo Electric de ülkedeki bütün Japon çalışanlarını tahliye ettiğini duyurdu.


GM,  Shell ve Electrolux de şalter indirdi

ABD'li dev otomobil üreticisi General Motors Kahire yakınlarındaki fabrikasını ve ofisini kapattığını duyurdu.

Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden Royal Dutch Shell, ülkedeki ofislerini birkaç günlüğüne kapatırken çalışanlarının iş seyahatlerine de sınırlama getirdi.

İsveçli ev aletleri üreticisi Electrolux de Kahire yakınlarında 7 binden fazla kişiye istihdam sağlayan fabrikalarının kapısına kilit vurdu.

 

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