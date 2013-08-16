Mısır'da 'Öfke Cuması'na ateş açıldı: 60 ölü, 320 yaralı

Mısır'daki katliama tepki amacıyla düzenlenen "Öfke Cuması" gösterileri sırasında darbe karşıtlarına müdahale ediliyor. Ölü sayısı 60'a yükselirken, 320'yi aşkın kişi de yaralandı. Gösterilere katılan darbe karşıtlarına güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale ediyor. Başkenti Kahire'de bulunan Ramses Meydanı'nda gösteri yapan darbe karşıtlarına helikopterlerden ateş açılıyor.

AA'nın haberine göre, Ramses Meydanı'nda bulunan El-Feth Cami'ndeki sahra hastanesi yetkilileri, göstericilerin üzerine açılan ateş sonucu 51 kişinin öldüğünü, 300'ü aşkın kişinin de yaralandığını açıkladı. İsmailiye, Dimyat ve Ariş kentlerindeki müdahalelerde de 9 kişi öldü.

AA muhabirinin olay yerindeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre Kahire'deki Ramses Meydanı'nda bulunan Tevhid ve El-Feth camilerinde cuma namazını kıldıktan sonra darbe karşıtı yürüyüş yapan grubun üzerine ateş açıldı.

Ölenlerden 4'ünün Fetih Camisi önünde, 3'ünün ise El-Feth Camisi önünde vurulduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerinin, İsmailiye ve Dimyat kentlerindeki göstericilere müdahale sürüyor.

Öte yandan Kahire' de 6 Ekim köprüsü üzerinde yürüyüş yapan göstericilere asker ve güvenlik güçlerince ateş açıldı. Kaçacak yer bulamayan bazı göstericilerin kendirilerini köprüden aşağı bıraktıkları bildirildi.

Cenazeler ile yaralananlar, Fetih Cami'nde oluşturulan hastaneye getiriliyor

Mısırlı gönüllü doktorlardan oluşan ekip El Fetih Camine seyyar hastane kurarak yaralıların tedavisine başladı. Ağır yaralılar ise El Fetih Cami'nde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra başka hastanelere sevk ediliyor.

Ramses Meydanı'ndaki çatışmalarda yaralananlar, Fetih Cami'ne keskin nişancı ateşi altında taşınıyor. Yaralıları bekleyen bir diğer risk ise meydandan camiye taşınırken "Baltacı" adı verilen suç gruplarının saldırıları.

El Fetih Cami'nde oluşturulan seyyar hastanede kan sıkıntısı olduğunu belirten gönüllü doktorlar, yaralıların büyük bir bölümünün durumunun ağır olduğunu bildirdiler.

AA muhabirine açıklama yapan Mısır Metro İşletmesi Müdürü Hüseyin Zekeriya, başkent Kahire'ye geliş ve gidiş yönünde metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi Basın Sözcüsü Davud istifa etti

Mısır'da sol ve liberal eğilimli siyasi partilerden oluşan Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) Sözcüsü Halid Davud, Mısır güvenlik güçlerinin Müslüman Kardeşler'le olan karşılaşmaları, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarının tahliyesi sırasında yaşanan katliamları kınayamayan UKC'nin adına konuşamayacağını açıklayarak istifa etti.



Biltaci'nin kızının cenazesi bugün defnedilecek



Mısır'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı gösterileri dağıtırken yaşanan katliamda gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed Biltaci'nin kızının cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Rabia'tül Adeviyye Meydanı yakınındaki Nasr City 7. Bölge'deki El Selam Camisi'nden kaldırılacak.

Öte yandan, katliamlarda hayatını kaybeden göstericilerden bazılarının cenazeleri de bugün toprağa veriliyor.