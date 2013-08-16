Mısır'da Müslüman Kardeşler yöneticilerine baskın

Mısır'ın birçok kentinde aralarında eski milletvekilleri ve valilerin de bulunduğu çok sayıda Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisine yönelik baskın ve gözaltılar gerçekleştirildi. Ayrıca, İhvan hareketinin bugün cuma nazaından sonra eylem çağrısı bulunması üzerine Mısır Ordusu, Kahire kent merkezine çeşitli bölgelerden zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor.

Kahire'deki Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında darbe karşıtı göstericilerin dağıtılması sırasında yaşanan katliamı protesto etmek için ülke genelinde "Gazap Cuması" adı altında geniş katılımlı gösterilere hazırlanılırken, güvenlik güçleri birçok İhvan liderinin ev ve ofislerine baskınlar düzenledi.

Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) resmi internet sitesinde yer alan habere göre güvenlik güçleri Nil Deltası'ndaki El-Buheyra vilayetinde birçok merkeze baskın düzenledi. Asyut'taki İhvan Genel Sekreteri Ali İzzeddin Sabit'in de aralarında bulunduğu 4 İhvan üyesi, Dekahılye'de İhvan üyesi ve eski milletvekili Imad Şemseddin , El-Garbiye ilinde de HAP Genel Sekreteri Ahmed el-Acizi göz altına alındı.

Öte yandan güvenlik güçlerinin Mısır'ın kuzeyindeki Kefr eş-Şeyh ilinde aralarında Safvet Hicazi'nin damadının da bulunduğu 3 İhvan yöneticisi ile Kefr eş-Şeyh eski Valisi Sad el-Huseyni'ye ait ev ve ofislere baskınlar düzenlediği ancak baskınlar sırasında kimsenin bulunmaması nedeniyle göz altına alınan olmadığı belirtildi. Kalyubiye'de ise eski milletvekili ve HAP Genel Sekreteri Muhsin Radi'nin ev ve ofisine baskın yapıldığı kaydedildi.

Çevre bölgelerden Kahire'ye tank sevkiyatı

Mısır Ordusu, bugün yapılacak darbe karşıtı gösteriler Kahire kent merkezine çeşitli bölgelerden zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıyor.

Sabah saatlerinden itibaren İsmailiye ve Süveyş kentleriyle diğer bölgelerden Kahire kent merkezine çok sayıda zırhlı araç ve tank sevkiyatı yapıldı. Kahire kent merkezinde ise başta askeri ve polis tesisleri olmak üzere kamu binalarının çevrelerine zırhlı araç ve tanklar konuşlandırıldı.

Kahire Uluslararası Havalanı ile Almaza Askeri Havalanı'nın çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığı gözlenirken, Kahire kent merkezinde birçok yol, askerler tarafından trafiğe kapatıldı.

Tahrir Meydanı'nın çevresini zırhlı araçlarla kapatan askeri birlikler, Kahire Müzesi'nin çevresinde de güvenlik önlemlerini arttırdı. Kahire Müzesi gösterilerden dolayı bugün kapalı olacağı bildirildi. Başkent Kahire ile diğer kentlerdeki büyükelçilikler ve yabancı misyonların çevresindeki güvenlik önlemleri arttırılırken, Süveyş Kanalı çevresine de takviye birlikler gönderildi. Sabah saatlerinden itibaren Mısır genelinde olağanüstü güvenlik önlemleri alan Mısır Ordusu, şehirler arası yollarda kontrol noktaları oluşturdu.