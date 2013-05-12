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Dünya

Dünya basını Reyhanlı saldırısı için ne dedi?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlama Dünya basınında da geniş yankı buldu. Önemli haber ajansları ve televizyonlar kanlı saldırıyı flaş haber olarak geçti

12 Mayıs 2013 02:32

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yakınında patlamalar oldu. Patlamalarda 43 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı açıklandığı olay Dünya basınında geniş yer buldu.

Reuters haber ajansı Suriye'de yaşanan iç savaşın komşu Türkiye'ye çekilmesi üzerine çekince ve korkuların arttığını belirtti. Reuters, Reyhanlı'da yaşanan olaylar için "NATO üyesi Türkiye bu zamana kadar Esed rejimini sert eleştirenlerden biri olmuştu. Yaklaşık 3 yıldır da Suriyeli mültecilere ve Esed karşıtlarına yardımda bulunuyor" şeklinde yorumda bulundu.

Başbakan'ın açıklamalarına yer veren CNN ise Erdoğan'ın "Bu süreç hassas bir süreç" sözlerine yer verdi. CNN'e açıklama yapan bir gördü tanığı ise "Vücut parçaları gördüm. Binalar ve duvarları yıkılmıştı. Camlar, arabalar paramparçaydı. İnsanlar yardım istiyordu ve çok sayıda yaralı vardı" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamalarına yer veren BBC de tansiyonun tırmanmasına dikkat çekti ve Davutoğlu'nun Berlin ziyareti sırasında söylediği "Bütün güvenlik güçlerimiz ile gerekli araştırmayı yapıyoruz. Hiç kimse Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkmamalıdır" sözlerine yer verdi.

Telegraph'ın internet sitesi de Reyhanlı'daki görüntülere yer vererek, "Türkiye'nin Hatay ilinde bomba yüklü araçlar patladı, 40 kişi hayatını kaybetti" yazdı.

Al Arabiya patlamayı, Türkiye sınırını salladı başlığıyla verdi.

 Reuters, FoxNews, ABCNews ve Al Jazeera de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan patlamayı son dakika haberleri ile okuyucularına aktardı.

 

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