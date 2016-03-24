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Dündar: Türkiye'nin kapattığı Zarrab meselesinin üstüne Amerikalı savcı gidiyor; nasıl yerli ve milli olacağız?

"İktidarın paniğine dair bir ipucu yandaş medyada zırnık haber çıkmaması"

24 Mart 2016 23:24

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, yarınki dava öncesinde Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Zarrab konuşursa Türkiye'nin menfaatlerinin yarar göreceğini belirten Can Dündar, “Diyorlar ya ‘yerli ve milli olalım’ nasıl olacağız? Türkiye’den bir savcı olayı kapatmak için her şeyi yapmış Amerikalı bir savcı ‘Ben bu işin üstüne gideceğim’ diyor. Nasıl yerli ve milli olacağız, Amerikalı savcıya daha yakın hissetmiyor muyuz kendimizi?” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ABD'de tutuklanan 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Reza Zarrab’la ilgili "Zarrab meselesinde iktidarın tavrında iki tane ipucu var. Bir tanesi bu konuda zırnık haber çıkmaması yandaş medyada... Havuz medyası böyle bir şey hiçbir şey yokmuş gibi davrandı. Bu bir paniğin göstergesi. Bu bir ipucu veriyor bize. Bizim okurumuz bundan haberdar olmasın şeyi... Yani orada bir panik var ve 'şimdi ya konuşursa...' Sahip çıksalar çıkamıyorlar. Görmezden gelseler olmuyor çünkü yangın öyle böyle değil, büyük... Amerika çapında" dedi.

 

 

 

 

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