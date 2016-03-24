Zarrab'ı tutuklatan savcı: Suçlular nerede olursa olsun onları yakalacağız!

Reza Zarrab’ı tutuklatan ABD'li savcı Preet Bharara'ın da aralarında bulunduğu savcılar ABD'deki siber saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Bharara, "Suçlular dünyanın neresinde olursa olsunlar, İran'da da olsalar,onları yakalayacağız" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Basın açıklamasında ilk sözü alan Başsavcı Loretta E. Lynch, finansal sistemlerinin tehdit altında olduğundan bahsetti. Amerika'nın ulusal güvenliği ve şirketler için tehdit oluşturan siber saldırılar için yasal işlem başlatacaklarını söyleyen başsavcı, "Dünya küçük ve bizim hafızamız çok güçlü! Nerede olursa olsunlar, bu suçlular yakalanacaktır" dedi.



Sarraf'ı tutuklatan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, siber saldırılarla ilgili olarak 7 İranlı'nın tutuklandığını belirterek, "Sizlere iyi ve kötü haberlerim var. Bu hackerler İran’da bulunuyor. Bunlar tıpkı bir film sahnesini hatırlatıyor ancak bu suçlar gerçek kişiler tarafından, gerçek kişiler tarafından işleniyor. Ancak artık küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Siber saldırılar hakkında alt yapılarımıza güvenmenizi istiyorum. Suçlular dünyanın neresinde olursa olsunlar, İran'da da olsalar, onları yakalayacağız" dedi.