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Kritik duruşmaya iki gün kala Can Dündar ve Erdem Gül’ün savcısı değiştirildi!

Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu’ndan Evliya Çalışkan duruşma savcısı olarak atandı

23 Mart 2016 19:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün yargılanacağı davanın ilk duruşmasına iki gün kala, davaya çıkacak olan duruşma savcısını değiştirildi.  Başsavcılık, Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu’nda soruşturma savcısı olarak çalışan savcı Evliya Çalışkan’ı 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne duruşma savcısı olarak atadı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Çalışkan, daha önce Konya Selçuk, Bursa ve Denizli’de görev yapmıştı. Çalışkan geçen yıl HSYK kararnamesi ile Denizli’den İstanbul’a tayin edilmişti. Çalışkan’ın Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu’nda soruşturma savcısı olarak görev yaparken Dündar ve Gül davasının başlamasına iki gün kala 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma savcısı olarak görevlendirilmesi “alışıldık olmayan, sürpriz olarak nitelendirildi.

Çalışkan’ın yanı sıra 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne daha önce atanan ikinci heyetle birlikte duruşmalara çıkan savcı da değiştirildi. Başsavcılık Lütfi Karabacak’ı da ikinci heyetin duruşma savcısı olarak görevlendirdi.

 

  

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