Derin Mermerci ve Cem Uzan'ın ilişkisi bitti

T24- Cem Uzan ile cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci’nin 1.5 yıl önce başlayan beraberliği, düğün beklenirken ayrılıkla noktalandı.

Hürriyet'in haberine göre, Paris’te üç yıldır yaşayan firari işadamı Cem Uzan ile Derin Mermerci’nin ilişkisi bitti. Uzan ve geçtiğimiz yıl 200 bin dolarlık nişan yüzüğü takarak evlilik yolunda ilk adımı attığı Mermerci, son dönemde ciddi krizler yaşanan beraberliklerini bitirme kararı aldı. Çift, düğün beklenirken gelen ayrılık haberiyle şaşırttı.

Derin Mermerci ayrılık nedenini şu sözlerle açıkladı: “Birlikteliğimiz boyunca sürekli Paris-İstanbul arasında gidip gelmek durumunda kaldım. Hayatımı Türkiye’de devam ettirmek ve çok özlediğim ailemle birlikte olmak istediğim için de ilişkimizi bitirdik. Dostça ayrıldık. Herkesin yolu açık olsun.”