Derin Mermerci, Cem Uzan'ın yüzüğüyle şov yaptı

T24- Fransa'da Cem Uzan'la görüntülenen sosyetik güzel Derin Mermerci, gazetecilerin Uzan'la ilişkilerine dair soruları yanıtsız bırakırken parmağındaki taşlı yüzüğü göstererek şov yaptı.

Fransa’dan sığınma hakkı alan evli işadamı Cem Uzan ile aşk yaşayan Derin Mermerci, yeniden İstanbul gecelerinde. Milliyet gazetesinin magazin eki 6. Cadde'de yayımlanan haberine göre, Mermerci, katıldığı partide ilişkisi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı ama öyle bir hareket yaptı ki mesaj hemen alındı.

Uzun bayram tatilini Paris’te Cem Uzan’ın yanında geçiren Derin Mermerci, Akaretler’deki W Otel’de verilen partiye derin dekolteli bir kıyafetle katıldı.

Mermerci, girişte sorulara cevap vermedi. Çıkışta da konuşmadı ama, bindiği aracın camını açarak adeta şov yaptı.

Uzan’ın sevgilisine pahalı hediyeler aldığı iddia edilmişti. Mermerci parmağındaki iri taşlı yüzüğü göstererek ince bir mesaj verdi.