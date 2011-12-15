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Uzan'dan 'eşimi etkileme' davası

Cem Uzan, eski eşini etkileyip çocuklarıyla görüşmesine engel oldukları gerekçesiyle 5 tanınmış isme dava açıyor

15 Aralık 2011 02:00



T24-  Cem Uzan, eski eşini etkileyip çocuklarıyla görüşmesine engel oldukları gerekçesiyle aralarında Adnan Polat ve eşi Ayşe Polat’ın da olduğu 5 tanınmış isme dava açmaya hazırlanıyor



Fransa’da yaşayan iş adamı Cem Uzan 13 yıllık eşi Alara Koçibey’den geçen Nisan ayında boşanmıştı. Yaklaşık 1,5 yıl süren davanın ardından çiftin çocukları Yasemin Paris ve Renç Emre’nin velayeti anne Alara Koçibey’in olmuştu. Mahkeme Paris’te yaşayan Uzan’ın çocuklarıyla da belirli zamanlarda birlikte tatile çıkabileceklerine karar vermişti.


Ancak çocuklarıyla 1 aydır görüştürülmeyen Uzan, bunun sorumlusu olarak Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat ile eşi Ayşe Polat’ı ve sosyetenin tanınmış isimleri Emine Kütük, Raif Dinçkök-Esra Tümen Dinçkök’ü gösterdi ve harekete geçti.


Avukatı Şaylan Çığgın aracılığıyla Beşiktaş 25. Noterliği’ne başvuran Cem Uzan, çocuklarıyla görüştürülmemesi konusunda eski eşi Alara Koçibey’i bu 5 ismin etkilediğini söyledi ve onlara ihtarname gönderdi.
 

“Çocuklarımla görüşmeme engel olursanız size dava açacağım” diyen Cem Uzan, her türlü yasal hakkını kullanacağını belirtti.



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