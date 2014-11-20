Dubai kraliyet ailesi için 40 bin Masai topraklarından sürülecek

Tanzanya, Dubai kraliyet ailesine yer açmak için 40 bin insanı yaşam alanlarını terk etmeye zorluyor. Tanzanya ve Kenya sınırları içindeki “Masai Mara” bölgesinde yaşayan topluluktan boşaltılan topraklar özel avlanma alanı olacak.

Yeşil Gazete'deki habere göre, 40 bin Masai, Tanzanya’da yaşadıkları topraklardan çıkarılacak. Bunun nedeni, Dubai kraliyet ailesinin bu toprakları avcılık yapma amacıyla satın almış olması. Tanzanya Hükümeti, geçen sene toprakların satışı yerine Serengeti Milli Parkı’nın yakınında avcılık için bir "vahşi yaşam koridoru" açmayı önermişti. Ancak verilen bilgiye göre satış gerçekleşecek ve Masai’nin yaşam alanlarından yılsonuna kadar ayrılması gerekecek.

‘80 bin insan etkilenecek’

Satışa, Ortelo Ticaret Şirketi (OBS) isminde bir lüks safari şirketi aracılık yaptı.

Masailer, bu satışın kendilerini miraslarından mahrum edeceğini ve satıştan 80 bin insanın geçim kaynağının dolaylı veya dolaysız yoldan etkileneceğini söylüyor. Satılan alan, göçebe yaşayan Masailer’in hayvanlarını otlatmaları için can alıcı bir öneme sahip. Hükümet, 1 milyar şilin tutarında tazminat ödemeyi öneriyor. Bu tazminatın doğrudan ödenmesi değil sosyoekonomik kalkınma projelerine aktarılması planlanıyor.

‘Satışa karşı çıkanlar tehdit ediliyor’

Yerel Ngonett sivil toplum grubu koordinatörü Samwel Nangiria, hükümetin hiçbir zaman anlaşmayı iptal etmeyi düşünmediğini, ancak uluslararası medyayı oyalamak amacıyla böyle davrandığını söylüyor. Toprağın Masailer için ne kadar paha biçilemez olduğunun üstünde duram Nangiria, 1 milyar şilinin boşaltılacak topraklar için çok düşük bir miktar olduğunu belirtti. Nangria ayrıca, satışa karşı çıkanların tehlike altında bulunduğunu, birçok kişinin polis tarafından öldürüldüğünü ve kendisinin de tehdit edildiğini söyledi.

Avaaz.org’un “Stop the Serengeti Sell-off” isimli imza kampanyası, şimdiye kadar 1 milyon 100 bin kişi tarafından imzalandı. Kampanyaya göre, “Masailer en son aynı şirket tarafından zengin avcılar için topraklarından çıkarıldığında, insanlar polis tarafından dövülmüş, evleri yakılmış ve hayvanları açlıktan ölmüştü”.



