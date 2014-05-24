Sıtmaya karşı çözüm Tanzanyalı çocuklar mı?

Tanzanya’da bir grup çocuk, sıtmaya karşı doğuştan gelen bağışıklık sistemleri ile bilim insanlarının ilgi odağı oldu. Tanzanyalı çocukların daha etkili bir sıtma aşısının sırrını vücutlarında barındırıyor olduğu tahmin ediliyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, ABD'li bilim insanları Tanzanyalı çocukların doğuştan geliştirdiği antikorların sıtmaya karşı direnç gösterebildiğini fark etti. Bundan sonraki süreçte bu antikorların nasıl bir aşıya dönüştürülebileceği araştırılacak.

Araştırmaya liderlik eden Rhode Island Hastanesi Uluslararası Sağlık Araştırmaları Merkezi Başkanı Jake Kurtis, "Sanırım sıtmaya karşı kesin çözüm sağlayacak bir aşı olasılığı ile karşı karşıyayız" dedi.

Sıtmanın milyonlarca yıldır sürekli evrilerek varolan bir hastalık olduğunu söyleyen Kurtis, sürekli değişen yapısı nedeniyle bu hastalıkla mücadelenin son derece zor olduğunu ifade etti.

Tanzanya'daki araştırmalar ilk etapta bin çocuk üzerinde başlatıldı. Doğumlarından bir kaç yıl sonra çocuklardan ilk kan örnekleri alındı.

Alınan kan örneklerinin yüzde 6 gibi küçük bir oranında Tanzanya'da salgın hastalık olan sıtmaya karşı doğal bağışıklık sistemi olduğu fark edildi.

Sıtmaya saldıran antikor

Sıtmaya karşı bağışıklık sistemi geliştiren çocuklardaki antikorlar, hastalık kuluçka döneminin kritik bir safhasındayken saldırıya geçiyor ve mikroskobik organizmayı hapsederek vücuda yayılmasını engelliyor.

Kobay fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, Tanzanyalı çocukların antikorlarıyla elde edilen aşıların sıtmayı tedavi edebileceği de görüldü. Kurtis, "Aşılanan farelerde hayatta kalma oranı 2 kat daha fazla oldu" diyor.

Sıtma Afrika kıtasının en ölümcül hastalıklarından birisi olarak kabul ediliyor. Özellikle sivrisinekler aracılığıyla taşınan hastalığın sadece 2012'de 600 bin üzerinde Afrikalının ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.

Dünya sağlık örgütü, ölümlerin yüzde 90'dan fazlasının Sahra altı Afrikası'nda gerçekleştiğini belirtiyor.