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Dünya

Tanzanya'da albino cinayeti

Tanzanya'da albino hastası bir kadının parçalanarak öldürülmesiyle ilgili olarak iki büyücü gözaltına alındı

15 Mayıs 2014 14:32

Albino hastaları, Tanzanya'da ölülerinden yapılan sihirli bir iksirin uğur getirdiği inancı yüzünden saldırılara hedef oluyor. Son zamanlarda bu tür saldırıların azalmasına rağmen son olayın ardından insan hakları grupları büyücülüğün yasaklanması çağrısında bulundu. Doktorlar saldırıda kadının bir bacağının ve bazı parmaklarının kesildiğini söyledi.

"Under the Same Sun" (Aynı Güneşin Altında) adlı grubun üyeleri, bu tür ilaçlar yapan büyücülerle ilgili düzenlemelerin etkisiz kaldığını söyledi.

Darüsselam'da bulunan BBC muhabiri Leonard Mubali'nin haberine göre, mevcut düzenlemelere uyarınca büyücüler faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan izin almak zorunda. Saldırı ülkenin kuzeybatısındaki Simuyu eyaletinin bir köyünde meydana geldi. Simuyu'da daha önce de Albinolar saldırıya uğramıştı. Son saldırıya uğrayan kadının sol bacağı ve sol elinden iki parmağının kesildiği ve tırnaklarından birinin söküldüğü belirtiliyor.

Ülkede en son albino cinayeti Şubat'ta işlenmişti. Hükümet son yıllarda albinolara yönelik algıyı değiştirmek için bazı adımlar attı. Bir kaç yıl önce bir albino ilk kez parlamentoya seçildi.

 

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