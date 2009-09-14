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Yaşam

Masailer için maratonda koşacak

Amerikalı aktör Edward Norton, Kenya ve Tanzanya'daki Masai kabilesi için 1 Kasım'daki ünlü New York maratonunda koşacak.

14 Eylül 2009 03:00

Amerikalı aktör Edward Norton, Kenya ve Tanzanya'daki Masai kabilesinin korunması ve kalkınmasına destek için 1 Kasım'daki ünlü New York maratonunda koşacak.

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, iki kez Oscar'a aday gösterilen ve özellikle "Dövüş Kulübü", "Amerikan Tarihi X" ve "Hulk" filmlerindeki oyunculuğuyla dikkat çeken Edward Norton'un, Masai Koruma Fonu'na destek için 3 Masai savaşçısı ve 30 kişilik bir ekiple maratonda koşacağı belirtildi.

Edward Norton da açıklamada, "Fona maddi katkı sağlamak için bir koşu takımı kurduk, zira Masailer doğuştan koşucu, koşmak kültürlerinin ve miraslarının bir parçası" ifadesini kullandı.

Masai Koruma Fonu, sağlık, eğitim ve doğayı koruma programlarını finanse ederek Kenya ve Tanzanya'nın kuzeyinde yaşayan Masai halkı arasında, uyumlu bir yaşam tarzı kurmayı ve doğal çevresini muhafaza etmeyi hedefliyor.

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