DSP, CHP ile ittifak yapmayacak

Seçim ittifakı yapması beklenen CHP ve DSP'nin bu girişimi sonuçsuz kaldı. DSP ani bir karar alarak ittifaktan vazgeçti. Yazılı bir açıklama yapılarak seçimlere DSP'nin kendi başına gireceği duyuruldu.

Seçime CHP ile birleşerek girmesi gündeme gelen DSP, 7 Haziran'da yapılacak seçimlere parti olarak girme kararı aldı.

DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, yaptığı yazılı açıklamayla Parti Meclisi'nin kararlarını duyurdu.

Buna göre, DSP parti olarak, bütün seçim bölgelerinde Milletvekili Genel Seçimi'ne girme kararı aldı. Partiye milletvekili aday adaylığı başvuruları, 31 Mart 2015 Salı günü sona erecek. Adaylardan bin lira başvuru ücreti alınacak.