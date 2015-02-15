DSP'den CHP'nin 'birleşme' çağrısına cevap

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "DSP ile birleşme" çağrısına cevap verdi. CHP'ye koalisyon önerisinde bulunduklarını da açıklayan Türker, "Önerimiz hala görüşülüyor. İlk önce bu önerimizin karşılık bulabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakan olma talebinde bulunması gerekiyor. Eğer Kılıçdaroğlu ve CHP iktidara gelmek istiyorsa o zaman solda başlayıp diğer grupları da içine katan bir sol platform oluşturulması gerektiğini söyledik. Bu görüşmelerimiz devam ediyor. Eğer sonuç alırsak biz sandığı gitmeyen bu 12,5 milyon insandan gelecek 10 milyon oyun önemli bir kısmını bu koalisyon ittifakına vereceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türker, partisinin Manisa il başkanlığının yeni binasının açılışını yaptı. Burada konuşan Türker, Türkiye'nin son dönemde dünyada yalnızlığa itildiğini ifade etti. Türkiye'nin eski etkinliğini yavaş yavaş yitiren yalnız bir ülke konumuna geldiğini dile getiren Türker, bunun en belirgin örneğinin geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kolombiya ile başlayan Küba, Meksika seyahatinde kolayca görüldüğünü kaydetti. Erdoğan'ın gittiği her yerde bir olay olduğunu aktaran Türker, "Küba'yı ziyaretlerinde din motifini öne çıkardılar. Ne yazık ki dün Küba'daki İslam Enstitüsü'nde yangın çıkarıldı. Meksika'da yine çok sert bir çıkış yapıldı. Obama'ya meydan okundu. Ertesi gün Meksika'daki randevuları önemli ölçüde iptal edilince bir gün erken dönmek zorunda kaldı. Bu aslında Cumhurbaşkanı'nın kimliğine, kişiliğine değil Türkiye'ye yapılmıştır" dedi.