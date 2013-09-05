Down sendromlular için iyi haber

ABD'nin Baltimore kentinde bulunan John Hopkins Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı fareler üzerinde yaptıkları deneyler sonucu, down sendromunun etkilerini tersine çevirdi.



Araştırmacılar, doğumda sonra bu molekülün verildiği hayvanların beyinciğinin normal geliştiğini, hafıza ve öğrenme becerilerinin arttığını kaydetti.

Molekül beyinciğin normal şekilde gelişmesini sağladı

Araştırmacılardan Dr. Roger Reeves, Down sendromlu kişilerin çoğunun beyinciğinin normalden küçük olduğunu belirterek, keşfedilen molekülün beyinciğin normal şekilde büyümesini sağladığını vurguladı.



Reeves ayrıca molekülün hafıza ve öğrenme becerisine de beklenmedik şekilde olumlu etkide bulunduğunun görüldüğünü belirtti. Bu molekülün insanlarda kullanılması için çok erken olduğunu vurgulayan Reeves, ancak fareler üzerindeki bu araştırmanın yeni çalışmalara ışık tuttuğunu ifade etti. Araştırma, "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.