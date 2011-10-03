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Yaşam

Down sendromu için yürüdüler

Toplumda Down sendromu konusunda bir farkındalık yaratabilmek amacı ile yüzlerce kişi...

03 Ekim 2011 03:00

T24 - Toplumda Down sendromu konusunda bir farkındalık yaratabilmek amacı ile yüzlerce kişi Taksim-İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, toplumun engellilik ve engelli insan algısını da pozitif olarak etkilemeyi hedefliyor.

Yürüyüşten fotoğraflar için TIKLAYIN



Down Sendromlu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doret Habib, down sendromluların farklı gözükseler de diğer insanlardan farklı olmadıklarını belirterek, "Onların da sevilmeye ve kendi hayatlarını kurmaya ihtiyaçları var. Onlara, herkesin sıcak bir şekilde sarılması gerekir" dedi.

Down Sendromlu Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlen "Down Sendromu Dostluk Yürüyüşü", hastalık ve bunu taşıyanlar hakkında farkındalık yaratmak adına Galatasaray Lisesi önünden başladı.

Ellerinde, "Gerçek dostlar kromozom saymaz", "Sınıf arkadaşım olur musun?", "Haydi gel bizimle ol", "Ben de çalışabilir miyim?", "Arkadaşım olur musun?" dövizleriyle Tünel'e yürüyen down sendromlu gençlere, aralarında CNN TÜRK sunucularından Özge Uzun, Galatasaray futbolcusu Ayhan Akman ve sanatçı Bekir Aksoy'un da bulunduğu kalabalık bir grup eşlik etti.

Doret Habib, geleneksel hale getirmek istedikleri "Down Sendromlu Dostluk Yürüyüşü"nün ikincisini düzenlediklerini, aynı yürüyüşün İzmir'de de gerçekleştirildiğini ifade etti.

Habib, şöyle konuştu: "Bugün bütün dünyada aynı anda yaklaşık 300 bin kişi down sendromlunun dostluğu ve farkındalığı için bu yürüyüşü gerçekleştiriyor. Kamuoyunun bize destek vermesi çok önemli. Onlar farklı gözükseler de diğerlerinden farklı değil. Down sendromluların da sevilmeye ve kendi hayatlarını kurmaya ihtiyaçları var. Onlara, herkesin sıcak bir şekilde sarılması gerekir."

Down sendromluların da herkes gibi çalışıp, evlenebildiğini ve dans ettiğini söyleyen Habib, onların tek isteklerinin kendi haklarını geri almak olduğunu ifade etti.


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