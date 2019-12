Down sendromu artıyor mu?

İngiltere'de her gün 3 bebek, Down Sendromu yüzünden kürtajla alınıyor.

Yapılan yeni bir araştırmada, son 20 yılda Down Sendromu yüzünden sona erdirilen hamileliklerin sayısının üç katına çıktığı belirtildi.İngiltere ve Galler'de Down Sendromu yüzünden her yıl 1100 bebeğin alındığı, bu sayının 1989-1990'da sadece 300 olduğu kaydedildi.

Milli Down Sendromu Sitogenetik Kütüğünün verilerine dayanarak yapılan araştırmada, 1989'dan beri konulan Down Sendromu teşhislerinin dörtte üç oranında arttığı tespit edildi.

Buna göre, 1989-1990'da 1075 olan Down teşhisi sayısı, 2007-2008'de 1843'e çıktı. Bunun sonucunda bu hastalıkla doğan bebeklerin sayısı, yüzde 1 oranında düşerek, 752'den 743'e geriledi.

Araştırmayı yürüten Queen Mary Londra Üniversitesinden tıbbi istatistik uzmanı Prof. Joan Morris, "Down Sendromlu hamilelikler artıyor, çünkü kadınlar daha geç yaşta bebek sahibi oluyor. Daha doğru bir şekilde tarama yapılabiliyor ve bunun sonucunda sonlanan gebelikler artıyor" dedi.

Bebeğine Down Sendromu teşhisi konulan her 10 kadından 9'unun bebeği aldırdığı belirtildi.

40 yaşın üzerindeki kadınların Down sendromlu bebek sahibi olma olasılıklarının, 25 yaş altı bir kadına göre 16 kat daha fazla olduğu bildiriliyor.

Birleşik Krallık'ta halen 60 bin kadar Down Sendromlunun yaşadığı belirtiliyor.