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Sağlık

Down sendromu tedavisinde yeşil çay umudu

Fransa’da yapılan bir araştırma, yeşil çayın Down sendromunun tedavisinde işe yarayabileceğini ortaya koydu.

22 Mart 2009 02:00

Fransa’da yapılan bir araştırma, yeşil çayın Down sendromunun tedavisinde işe yarayabileceğini ortaya koydu.

Le Figaro gazetesinin internet sitesindeki habere göre, Paris 7 Üniversitesi’nde görevli uzmanlar 21. kromozom tarafından kodlanan ender enzimlerden biri olan Dyrk1A’nın faaliyetini azaltmak için, Down sendromlu farelere yeşil çay verdi. Her gün yeşil çay verilen farelerde, tüm nörolojik belirtiler ortadan kalktı. Araştırma, insanlardaki Down sendromuna daha yakın fareler üzerinde sürdürülecek.

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