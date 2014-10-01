Türk dövmeci 'Uluslararası Tattoo' yarışmasında ikinci oldu

İzmirli dövmeci Emre Eren, İstanbul'da düzenlenen, yerli ve yabancı birçok profesyonel dövme sanatçısının katıldığı, 'Uluslararası İstanbul Tattoo Convention'da yaptığı siyah beyaz 'Ganesha Dövmesi ' ile Asya kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

Emre Eren'in yaptığı kuş figürlü dövme de, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Trueartists.com adlı internet sitesinde, haftanın en iyi dövmesi seçilmişti.

Dövmeciliğe 2006 yılında profesyonel bir dövme stüdyosunda çalışarak başladığını belirten Emre Eren, "Türkiye'nin dört bir yanından dövme ustalarıyla tanıştım. 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınavla, dövmecilik mesleği üzerine ustalık belgemi almaya hak kazandım. Aynı sene Tatt'n'Roll adlı kendi stüdyomu kurdum. Dövme sanatındaki bilgi ve becerilerimi daha da genişletebilmek için 2010-2011-2012 yıllarında Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen Tattoo Convention'lara katıldım. Burada dünyanın en iyi dövme sanatçılarıyla temaslarım oldu" dedi.

İkincilik ödülünü aldı

Emre Eren, bu ay, İstanbul'da düzenlenen, Yeni Zellanda, Japonya, Rusya, İsviçre, Almanya, İngiltere ve Türkiye'nin dört bir yanından birçok profesyonel dövme sanatçısının katıldığı, 'Uluslararası İstanbul Tattoo Convention'da yaptığı siyah beyaz 'Ganesha Dövmesi ' ile Asya kategorisinde en iyi ikincilik ödülünü kazandı.

'İzmir'den ödül alan tek sanatçı ben oldum'

Asya dalında düzenlenen yarışma için Hinduizm'de en tanınmış ve saygı duyulan, bilgeliği ve bereketi temsil eden 'Tanrı Ganesha'yı seçtiğini belirten Eren, “Yarışmanın sonucunda yaptığım dövme ikincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmalarda Türkiye'nin bilinen en eski dövme sanatçısı olan Hakan Gerçek ve Avrupa'dan önemli dövme sanatçıları jüri görevini üstlendi" açıklamalarında bulundu. İzmir'den bu sene ödül alan tek sanatçı ben oldum diye konuşan Eren, "Yarışmaya sadece Türkiye'den değil, yurtdışından da yarışmacılar katıldı. Dövmeyi İstanbul Tattoo Convention'da, ziyaretçilerin önünde yaptım. Sürekli kendimi yeniliyorum. Dövmeleri hijyenik ortamda müşterilerinin vücutlarına uyguluyorum" dedi.