Öğrencilere dövme ve piercing yasağına 'derilerini mi yüzsünler' tepkisi

Öğrenci Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te yapılan değişiklikle dövme ve piersing yasaklanması tartışmalara neden oldu.

Yasağa, “öğrencinin derisini mi yüzecekler” diyerek tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, “Önceden dövme yaptırmış çocuğa ne olacak? Bu karar akıl sağlığı yerinde olan insanların alacağı bir karar değil. Düşünülmeden, analiz yapılmadan, yasakçı bir zihniyetle alınan bir karar olma niteliği taşıyor. Dövme yasağının uygulanabilirliği yok. Uygulanamayacağı için diğer dövmeli öğrenciler emsal teşkil edecek ve diğer öğrenciler de yaptırmaya devam edecek. Eğitim, çocuğu geliştirmek ve korumaktır. Çocukları, derisini yüzerek mi koruyacaklar?” dedi.

İnisiyatif kullanılır

Gamze Kolcu’nun Hürriyet’teki haberine göre, dövme konusunda okul idarelerinin inisiyatif kullanacağını ifade eden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da, “Dövmesi olan çocuğun ameliyat olacak hali yok. Belki yönetmelikten sonra yaptırılması yasaklanacak. Bu noktada da çocuğun dövmeyi ne zaman yaptırdığı bilmecesi ortaya çıkacak. Dövme konusunda okul idarelerinin inisiyatif kullanacağını ve öğrenciye yardımcı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kınama cezası var

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin 11. maddesi hükümlerince öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri veriliyor.

Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin “Kınama cezasını gerektiren davranışlar” bölümünün A bendinde ise, “Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak” yer alıyor. Dolayısıyla, Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile yasaklanan dövmenin cezai bir yaptırımı bulunuyor.

Yönetmeliklere göre kınama cezasının hükmedildiği dövme ile ilgili olarak öğrenci ısrarını sürdürürse yani dövmesini sildirmezse nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.

Erdoğan eleştirmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Ve Eğitim Tesisleri’nin açılış töreninde Galatasaray’ın genç futbolcusu Berk Yıldız ile ilginç bir diyalog yaşamıştı. Tesis girişinde bekleyen genç futbolcularla ayaküstü sohbet eden Erdoğan, Yıldız’ın kolundaki dövmeyi görüp, “Bu dövmeler ne ya? Niye böyle vücuduna zarar veriyorsun? Yabancılara aldanmayın. İleride, Allah muhafaza, cilt kanserine varıncaya kadar yapabilir” demişti.