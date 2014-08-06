Memesi kanserle alınan kadınlara, dövmeyle meme ucu

Meme kanserinde mastektomi geçirip memesini aldıran ve eski memelerini yeniden yaratmak veya yepyeni memeler isteyen kadınlar dövmeyle meme ucu yaptırıyorlar. Kadınlar ABD’deki Maryland’deki dövme sanatçısı Vinnie Myers ile görüşüp istedikleri meme uçlarına sahip olabiliyorlar.

Ferda Anıl Çapkın’ın 5Harfliler.com’da New York Times’dan aktardığı habere göre, cilt renklerine göre ve eski meme uçlarına benzer yeni “dövme meme uçları”na sahip olmak için Maryland’deki dövme stüdyosuna gelen binlerce kadın, dövme sanatçısı Vinnie Myers ile konuşup nasıl bir meme ucu istediklerine beraber karar veriyorlar. Myers, dövme sanatçılığına başladığında böyle bir şeyle ünlü olacağını düşünmüyormuş, kadınlara iki boyutlu yeni meme uçları kazandırdığı yeni “uzmanlık alanı” hakkında “Bir sırt dövmesi yaptığınızdaki yaratıcı tatmini kaybediyorsunuz mesela… Ama yepyeni, başka türden bir tatmin kazanıyorsunuz karşılığında” diyor.