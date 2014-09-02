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Özge Özpirinçci, Engin Altan Düzyatan'ın 'diş izi' dövmesini sildirdi

Özge Özpirinçci vücudunda taşıdığı geçen günlerde evlenen eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan'ın 'diş izi' dövmesini kuş tüyüyle kapattı

02 Eylül 2014 13:22

Oyuncu Özge Özpirinçci, eski sevgilisi Engin Altan Düzyatan’dan kalan son izleri de sildirdi. Özpirinçci vücudunda taşıdığı Düzyatan’a ait vampir ısırığı dövmesini değiştirdi. Yıllarca yaşadıkları ilişkiyle dikkatleri çeken Düzyatan ve Özpirinçci, nişanlanmalarına rağmen ani bir şekilde ayrılık kararı almış, Düzyatan sonrasında Neslişah Alkoçlar’la dünya evine girmişti.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, düğünden kısa bir süre önce Ro Rof Rose isimli dövme sanatçısına vücudundaki Düzyatan’a ait vampir ısırığı dövmesini değiştiren Özpirinçci, onun üzerine kuş tüyü ve çiçeklerden oluşan yeni bir desen yaptırdı.

Düzyatan, Özpirinçci’nin o dövmesini şöyle anlatmıştı: Dövmecimiz ‘Vampir ısırığını nasıl yapacağım?’ dedi. Elma vardı, ısırdım. O diş aralığını hesaplayarak yaptı.

Bu arada Düzyatan’ın Alkoçlar’la evlendiği gece eski nişanlısı Özge Özpirinçci Twitter’da TT listesine birinci sıradan girmiş ve güzel oyuncuya destek mesajları yağmıştı. Özpirinçci’nin bir süredir yanlış anlaşılmaktan korktuğu için paylaşım yapmadığı da öğrenildi.

 

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