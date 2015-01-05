Dört eski bakanın 'Yüce Divan' kaderi bugün belli olacak

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda isimleri geçen AKP’li dört eski bakanın Yüce Divan’a gönderilip gönderilmemesi bugün karara bağlanacak.

AKP’li eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddiaları soruşturan Meclis Komisyonu, oylama yapmak üzere toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde yapılacak oylamada iktidar kanadından bir sürpriz beklenmiyor. Ancak, Komisyon Raporunun Genel Kurul aşamasında gözler aralarında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da bulunduğu üç dönemlik 73 milletvekilinde olacak. CHP, MHP ve HDP'nin genel kurul oylamasına tam kadro katılması halinde 52 milletvekiline ihtiyaç var.



Genel Kurul'da gizli oylamada Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabiliyor.

Bakanlar hangi suçlardan oylanacak?

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin kabul edilen 17 ve 25 Aralık önergesi, hafif suçlamalardan dolayı “aklama” yorumlarına neden olmuştu. Soruşturma Komisyonu'nun bugün yapılacak oylamasına dayanak oluşturacak önergede, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet; eski İçişleri Bakanı Muammer Güler resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, rüşvet, gizliliğin ihlali; eski AB Bakanı Egemen Bağış, nüfuz ticareti, rüşvet; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma suçlarıyla masada yer alıyor.

Dört eski bakan da partilerinin izleyeceği yol doğrultusunda, TBMM Başkanlığına 19 Mart 2014 tarihinde bir dilekçeyle başvurarak “haklarındaki iddiaların hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak” soruşturma komisyonu kurularak araştırılmasını talep etmişlerdi.

Meclis İçtüzüğü’ne göre soruşturma komisyonu raporunu en son 9 Ocak 2015’ tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunmak zorunda. Komisyon raporu 30 Ocak'a kadar Genel Kurul'da görüşecek ve oylanacak. Oylamanın gizli yapılmasını isteyen muhalefet ve bağımsızların 224 oyu bulunuyor.



Oylamada eski bakanların Yüce Divan’da yargılanabilmeleri için en az 276 milletvekilinin ‘kabul’ oyu kullanması gerekiyor.

Müezzinoğlu: Yüce Divan bize tuzak kuran sistemin ana unsuru

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, adı yolsuzluk iddialarına karışan dört eski bakan hakkındaki Yüce Divan oylamasına ilişkin "Toplum vicdanı, Yüce Divan vicdanından çok daha değerli. Bu anlamda toplum vicdanını rahat ettirecek şekilde gereğini yaparız. Bize düşen, çürük dişin dolgusunu yapmak ya da çekmek. Ama ben bana kastedene tekrar kendimi teslim etmem... Yüce Divan’ı bize tuzak kuran sistemin ana unsuru olarak görüyorum" dedi.