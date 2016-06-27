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Spor

Doping sebebiyle 2 yıl men cezası alan Maria Sharapova, Harvard'a öğrenci oluyor

Rus tenisçi ''Sugarpova'' markasıyla ticarete de atıldı

27 Haziran 2016 10:44

Yasaklı madde kullandığı için 2 yıl men cezası alan Rus tenisçi Maria Sharapova, Harvard Üniversitesi'nde eğitim programına başlıyor.

Yasaklı madde kulandığı için ITF'ten (Uluslarası Tenis Federasyonu) 2 yıl men cezası alan Maria Sharapova, CAS'a yaptığı itirazın sonucunu beklerken kişisel gelişimine yatırım yapmayı ihmal etmiyor.

Eurosport'un haberine göre, ''Sugarpova'' markasıyla ticarete atılan 29 yaşındaki Rus tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Boston'da bulunan Harvard Üniversitesi'nde eğitime başlayacağını duyurdu.

Üniversitenin işletme yönetimi programına kaydolan Sharapova, 5 günlük eğitim için 12.250 dolar ödeyecek.

Sharapova'nun CAS'a yaptığı itirazın Temmuz ayı içerisinde karara bağlanması bekleniyor. 29 yaşındaki tenisçinin cezasında indirime gidilmemesi hâlinde kortlara dönüş tarihi 26 Ocak 2018 olacak.

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