Dopingli çıkan Sharapova'nın yaptığı dürüstlük müydü yoksa cezadan kaçış mı?

Kadınlar tenisinin en önemli simalardan biri olan Maria Sharapova, önceki gün yaptığı açıklamayla Avustralya Açık sırasında kendisinden alınan numunelerde yasaklı madde tespit edildiğini belirtti. Ve tartışma da bundan sonra başladı. Zira Rus oyuncu bütün sorumluluğu üstüne aldı. Bu açıklamayla doping suçlamasından kaçmadığını gösteren Masha, hem kendi ekibini hem de imajını korumaya çalıştı. Peki, bu gerçekten bir dürüstlük müydü, yoksa olası 2 yıllık bir cezadan kaçış mıydı?

Sponsor geliri 23 milyon dolar

Marıa Sharapova, son aylarda sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyordu. 2015 Forbes’a göre spor dünyasının en fazla para kazanan kadın sporcusu da kendisiydi. Ancak Masha’nın gelirlerinin sadece 6.75 milyon doları müsabakalardan gelirken 23 milyon doları ise sponsorluklardan kaynaklanmıştı. Zaten tartışmanın en önemli ikinci ayağı da buydu. Sharapova’nın dopingi kabul eden açıklamasıyla hem 6 aylık bir ceza alarak bu durumdan kurtulma hem de sponsorlarıyla arasını soğutmama niyeti olduğu konuşuldu.

Oynama arzusunu gösterdi

Ancak bir kısım ise üzüntüsü yüzünden okunan Rus yıldızın samimi duygularla, dürüstçe kamuoyunu aydınlattığı görüşünü savundu. Yani Sharapova, gerçekten de söylediği gibi sağlık için yıllardır kullandığı ilacın yasak listesine alındığını bilmemesi nedeniyle bu suçlamayla kalmıştı. Olası sonuçların hepsini peşinen kabul eden Masha yine de oynama arzusunu de gösterdi.

“Daha fazla ceza alabilir”

Rusya Spor Bakanı Vitaly Mutko, ‘meldonyum’ adı verilen yasaklı maddeyi kullandığını itiraf eden Maria Sharapova’nın dışında başka Rus sporcuların da aynı maddeyi kullanmış olabileceğini söyledi. Rus haber ajansı TASS’a konuşan Mutko, “Bence ne yazık ki, başka soruşturmalar da açılabilir. Söz konusu maddeyi birçok sporcu kullanmış olabilir” ifadelerini kullandı. Rus buz dansçıcı Ekaterina Bobrova, Rus bisikletçi Eduard Vorganov da bu madde nedeniyle doping testini geçememişti.

Sponsorları terk ediyor

Doping olayları sonrasında sporcuların en fazla çekindiği konu olan sponsorların çekilmesi endişesini Maria Sharapova da yaşadı. Rus yıldızın en önemli sponsorlarından Nike, Masha ile sözleşmesini ‘dondurduğu’nu açıkladı. Tag Heuer ve marka elçisi olduğu Porsche ise başarılı oyuncu ile biten sözleşmelerini yenilemeyeceklerini bildirdi. Samsung, Evian ve Avon’un ise tavrı merak ediliyor.

Nedir meldonyum?

Sharapova’nın 10 yıldır kullandığını söylediği, WADA’nın Ocak 2016’dan beri yasaklı maddeler listesine dahil ettiği ‘Meldonyum’, kullananların atletik yeteneklerini ve direncini arttırırken, vücudun kendisini daha hızlı yenilemesine de yardımcı oluyor. Letonya’da üretilen ve ABD’de yasak olan madde, WADA listesinde hormonal ve metabolik başlığı altında yer alıyor.