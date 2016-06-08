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Spor
Deutsche Welle

Sharapova kortlardan men edildi

Tenis dünyasının yıldızlarından Maria Sharapova, doping kullandığı gerekçesiyle kortlardan iki yıl süreyle men edildi.

08 Haziran 2016 23:10


Uluslararası Tenis Federasyonu ITF 5 Grand Slam zaferi bulunan ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'yı kortlardan iki yıl süreyle men etti. Ceza geriye dönük olarak 29 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Sharapova, Rio de Janeiro'daki Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak.

Sharapova Uluslararası Spor Mahkemesi CAS'nin “orantısız derecede sert” olarak tanımladığı kararını bozmak için girişimlerde bulunacağını açıkladı. 29 yaşındaki tenisçi Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Mümkün olduğunca hızlı bir biçimde tenis kortuna dönmek için mücadele edeceğim” diye yazdı.

ITF azami ceza olan 4 yıllık cezaya “yumuşatıcı sebepler” olduğu gerekçesiyle hükmetmedi. Sharapova'nın bilinçli değil kusurlu davrandığı kaydedilirken sporcunun 10 yıl boyunca aldığı ilacın kullanımında sorumluluğu üstlendiği belirtildi. Biatlon, sürat pateni, bisiklet federasyonları benzer durumdaki sporcuları suçsuz bulurken ITF 2 yıl men cezasına karar verdi.

Sharapova 7 Mart tarihinde basın toplantısı düzenlemiş, Avustralya Açık tenis turnuvası çeyrek final karşılaşması sonrasında yapılan doping testinin sonucunun pozitif olduğunu kamuoyuyla paylamıştı. Yıldız tenisçi, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yasaklı madde sınıfına sokulan ilacı bu tarih sonrasında da kullandığını ifade etmişti. Sharapova ilacı “sağlık sebepleri nedeniyle” aldığını söylemiş ve bir B testi yapılmasından feragat etmişti.

Rus tenisçi Maria Sharapova'nın dopingli çıktığını açıklaması sonrası Nike ve Porsche gibi ünlü markalar tenisçi ile yaptıkları reklam sözleşmelerini askıya almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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