Sharapova'nın son umudu CAS

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF), doping yaptığı gerekçesiyle 2 yıl men cezası verdiği Maria Sharapova, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulundu.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, ITF'in kararına itiraz eden Sharapova, "2 yıllık cezanın kaldırılması ya da azaltılması" talebinde bulundu. Konuya ilişkin kararın 18 Temmuz'a kadar verileceği belirtildi.

ntvspor'un haberine göre; sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın devam ettiği 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı meldonyum maddesine rastlanan Sharapova, söz konusu ilacı 10 yıldır kullandığını ancak ilacın 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmediğini söylemişti.