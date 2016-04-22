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Spor

Dopingli çıkan Sharapova için tenise dönüş umudu

Sharapova, Avustralya Açık'ta doping testini geçemediğini itiraf etmişti

22 Nisan 2016 12:26

Dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Şarapova, dopingli çıkmasına neden olan Meldonium maddesini 1 Ocak 2016’dan önce kullandığını ispatlarsa yeniden kortlara dönebilir.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı-WADA, Meldonium vakalarında, atılım zamanı ile ilgili yeterince bilgi olmadığını öne sürdü. WADA, “Bu yüzden, numunesinde Meldonium çıkan sporcu bunu 1 Ocak’tan önce aldığını, atılımının uzaması nedeniyle, maddenin 1 Ocak’tan sonra hâlâ vücudunda yer alması hususunda olasılık dengesini kurması sonucu, suçsuz bulunabilir” dedi. Madde 1 Ocak 2016’dan sonra doping listesine alınmıştı.

 

"Konsantrasyon oranına dikkat"

 

Doping uzmanı Dr. Kaya Livanelioğlu, konu ile ilgili şunları söyledi:

“İdrar konsantrasyonunun 1 mikrongram/ml altında ve testin de 01 Mart 2016’dan önce yapıldığı vakalar, maddenin 01 Ocak’tan önce alınması durumu ile uyumludur. Sporcunun maddenin vücudunda 01 Ocak sonrasına kadar kalabileceğini bilemeyeceği varsayılıp hatası olmadığı kanaatine varılabilir.” 

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