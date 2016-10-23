Donald Trump'ın ilk 100 günlük planı

Amerikan başkanlık seçimine sadece 17 gün kala, son günlerde hakkında çıkan skandallarla ve baştan beri tartışmalı konuşmalarıyla anketlerde öne geçmekte zorlanan, daha önce önde olduğu Pensilvanya ve New Hampshire gibi eyaletlerde hızla düşüşe bile geçtiği görülen Donald Trump son bir çabayla seçmenlere seslendi. Seçilirse ilk 100 günde yapacaklarını anlattı.

"Ben politikacı değilim, öyle biri olmak da istemedim. Ama bir köşede oturup olan bitene kayıtsız kalamazdım."

Bu sözlerle konuşmasına başlayan Donald Trump, uzun bir liste sundu. Seçim şaibesi, hakkındaki iddialar nedeniyle Hillary Clinton'ın aday bile olmaması gerektiği, haysiyetsiz medya, kendisine karşı konuşan kadınların tümünün yalan söylediği, yabancı ülkelere giden işler, bu işlerin geri dönmesi, yapılan "Amerika aleyhine olan haksız ticaret anlasmaları", yasadışı göçmenlerin geri yollanması, milli güvenlik planı, Beyaz Saray lobicileri, Obamacare denilen sağlık planını tamamen çöpe atacağından bahsetti.

Trump kendinden beklenilegelenin aksine sakin ve kararlıydı. Öncekilerdeki gibi konuşmadan uzaklaşıp aklına geleni söylemedi.

Seçtiği yer olan Gettysburg, Amerikan hafızasında kazılı bir yer. Amerikan İç Savaşı'nın dönüm noktası sayılan savaşın olduğu yer olan burada Trump adeta kötüye giden kendi kampanyasına bir dönüm yaşatmak ister gibiydi.

Konuşmasında ilk defa Hillary Clinton'a doğrudan saldırmak yerine Cumhuriyetci Parti'nin temel ilkelerini savundu. Gettysburg'de kendinden önce efsanevi Amerikan başkanı Abraham Lincoln'ün tarihi hitabında kullandığı "halk için, halk tarafından ve halkın olan bir hükümet" sözlerini tekrar etti.

İlk 100 gün için verdiği sözler, başkan seçilirse Amerika'nın içine kapanmacı ve korumacı bir ülkeye dönüşeceğinin işaretlerini verdi. Çevre konusunda bir önceki yönetimin imza attığı tüm çevre anlaşmalarına ve iklim değişikliği sözleşmelerini reddedeceğini, yapılan ticaret anlaşmalarını yok sayacağını ve yeniden pazarlığa oturacağını belirtti.

Trump konuşmasında çarpıcı sayılardan da bahsetti. Obama zamanına ülkenin borcunun ikiye katlanarak 20 trilyona ulaştığını, Amerikalıların ekonomik ve sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu söyleyip her gün 22 gazinin intihar ettiğini vurguladı. Mevcut sistemin gücü elinde tutması için şaibeli bir seçim sistemine yıllardır izin verildiğini savundu. Eğitimde meslek okullarının önemini belirtip herkesin istediğini seçebileceği bir sistemi getireceğini söyledi.