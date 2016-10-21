Trump ile Clinton, espriler üzerinden atıştı

ABD'de başkanlık seçimi öncesi yapılan son canlı tartışmada birbirlerinin elini dahi sıkmayan Hillary Clinton ve Donald Trump, katıldıkları bir bağış gecesinde birbirleriyle ve kendileriyle samimi bir havada dalga geçti.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, Clinton'ı "işadamları önünde ilk kez bedava konuşma" yapması üzerinden esprili bir dille iğnelerken salondan büyük kahkaha yükseldi.

Ancak Trump'ın, Clinton'ı yolsuzlukla suçladığı bölümde kahkahalar yerini yuhalamaya bıraktı. Cumhuriyetçi aday Trump, Hillary Clinton için, "o kadar yozlaşmış ki, yolsuzluk komisyonundan bile atıldı" ifadesini kullandı.

Gecenin Donald Trump adına en akılda kalıcı anı ise, eşi Melanie Trump'ın, Michele Obama'nın geçmişte yaptığı bir konuşmasını "çalmasına" karşın onun kadar ilgi görememesine yaptığı atıftı.

Demokratların adayı olan Hillary Clinton'ın ise, rakibini, kampanya sürecinde değiştirdiği seçim ekibi üzerinden iğneledi. Clinton, "Donald ile 3 tartışmada yanyana bulundum. Yani onun kampanya yöneticilerinden bile fazla yanında bulunmuş oldum" dedi.

Gecenin Clinton adına en çok alkış alan anı, canlı televizyon tartışmalarına doping kullanarak çıktığı yönündeki iddialara verdiği yanıt oldu.

Demokratların adayı "Donald'ın performans artırıcı ilaç kullandığım şeklindeki sözleri beni çok sevindirdi. Aslında da kullandım. Ve bu ilacın adı hazırlıktı." dedi.

ABD'de her seçim öncesi cumhuriyetçi ve demokrat başkan adaylarının katıldığı geleneksel gece, Alfred E. Smith Vakfı adına New York'ta gerçekleşiyor.

ABD çapında yapılan son 5 anketin ortalamasına göre Demokrat aday Hillary Clinton, Donald Trump'ın 4 puan önünde bulunuyor.