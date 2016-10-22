Salma Hayek: Trump beni de taciz etti

ABD başkanlık seçimlerinde yarış giderek hızlanırken adaylardan Donald Trump hakkında bir iddia da Hollywood'un ünlü yıldızı Salma Hayek'ten geldi.

Salma Hayek, konuk olduğu bir radyo programında Trump hakkında ortaya atılan taciz iddialarını kendi başına gelenlere dayanarak inandırıcı bulduğunu söyledi.

Los Angeles'ta yayın yapan Radio Centro'nun El Show del Mandril adlı programına konuk oldu.

"Beni defalarca aradı"

Hayek yaşadıklarını şöyle anlattı: "Trump ile tanıştığımda bir sevgilim vardı. Trump benim sevgilimle arkadaş olmaya çalışıyordu. Onun sayesinde benim telefon numaramı eline geçirdi ve beni aradı."

Hayek Trump'ın defalarca kendisiyle buluşmayı teklif ettiğini de belirtti. Ünlü oyuncu "Bir sevgilim olmasaydı bile onunla asla buluşmayacağımı söyledim" diye konuştu.

Henüz Hollywood'da üne kavuşmadığı dönemde yaşadığı bu olayın ardından olanları da şöyle anlattı Salma Hayek: "Buluşma teklifini sürekli reddettiğim için Trump sonunda basına benim hakkımda uydurma bir hikaye sızdırdı...

Onunla tanışmak isteyenin ben olduğuma ilişkin bu hikayenin sonunda da boyum kısa olduğu için zaten benimle buluşmak istemeyeceğini belirtti."

Hayek, bu hikayenin basında yer almasından sonra da Trump'ın kendisini aramayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Salma Hayek, Fransız işadamı François Henri Pinault ile evli. Çiftin, Valentina adında bir kızı var.