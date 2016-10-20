Trump, seçim sonuçlarını tanıyacağı sözünü vermeyi reddetti

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve rakibi Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, 8 Kasım'daki seçimlerden önceki üçüncü ve son başkanlık tartışması için karşı karşıya geldi.

Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Las Vegas'ta gerçekleşen son tartışmada, başkanlık seçimini kazanamazsa sonucu kabul etmeyebileceği sinyalini verdi.

Münazarayı yöneten Fox News'tan Chris Wallace'ın sorusu üzerine Trump, "Buna zamanı gelince bakacağım" dedi. Clinton, Trump'ın bu sözleri üzerine "Bu korkunç bir şey. Demokrasimizi aşağılıyor, karalıyor, ben bilhassa dehşete kapıldım" dedi.

Trump, "kendisine karşıt olan" medyanın seçimlere hile karıştırdığını öne sürmüştü.

Donald Trump, final tartışması sırasında Hillary Clinton'a "pis kadın" diye seslenerek seçim kampanyasındaki sert tonunu sürdürdü.

Cumhuriyetçi aday, kendisini tacizle suçlayan kadınlarla ilgili sorulara yanıt vermeyi reddetti ve onları "ün peşinde koşan, Clinton kampanyasının hilecileri" olarak tanımladı.

Trump'ın, "Kadınlara benden daha fazla saygı duyan kimse yok" demesi ise, izleyiciler arasında gülüşmelere neden oldu.

Hillary Clinton, "Donald'ın üstüne her gidildiğinde, konu kadınlar, engelli gazeteciler, Khan ailesi, John McCain ya da bir federal hakime gelince, sorumluluk almayı ve özür dilemeyi reddediyor" dedi ve ekledi:

"Donald, kadınları küçümsemenin onu daha büyük bir adam yaptığını sanıyor."

Nevada Üniversitesi'nde gerçekleşen TV tartışmasında, borç ve yetkilendirmeler, göç, ekonomi, Anayasa Mahkemesi, başkanlığa uygunluk ve dış politika gibi konular masaya yatırıldı.

8 Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimlerinin, Çarşamba akşamı gerçekleşen son tartışmasından diğer notlar şu şekilde:

Trump son günlerde kamuoyu anketlerinde puan düşüşü ve cinsel taciz suçlaması sorunlarıyla karşı karşıya.

2005 yılına ait, Trump'ın kadınlar hakkında küfürlü ve aşağılayıcı sözler sarf ettiği bir video kaydının ortaya çıkmasından bu yana Trump'ın oylarının düşüşte olduğu belirtiliyor. Trump ise, cinsel taciz suçlamaları için "Karalama kampanyası başlattılar" yorumunu yapıyor.